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БК «Самара» - победитель первого Суперкубка Единой континентальной лиги 3х3

15 ноября 2022 17:09
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Участниками Суперкубка стали 12 лучших команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Сербии.

Суперкубок Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3 прошел в калужском Дворце спорта «Центральный» и был посвящен 30-летию АО концерна «Росэнергоатом».

Участниками Суперкубка стали 12 лучших команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Сербии. По результатам соревнований весь пьедестал почета заняли российские команды. В упорной борьбе победителем турнира стал БК «Самара» (Иван Пьянзин, Семен Дебда, Виктор Кашин, Дмитрий Крюков) под руководством Сергея Чикалкина. Вторыми стали игроки московского «Байкала». На третьем месте – команда «Bad Boys» из Брянска. Самарец Семен Дебда был признан MVP турнира.

Мероприятие входит в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, а также является значимым рейтинговым турниром в календаре Международной федерации баскетбола 3х3.

В конце августа в Москве квартет 63 региона стал бронзовым призером Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. На главном старте летнего сезона волжане доказали, что наша губерния принимает активное участие в развитии баскетбола 3х3. Второй год в регионе проводится масштабный турнир - Лига Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3, в котором принимают участие тысячи поклонников здорового и активного образа жизни.

«Самарская область – регион с богатыми спортивными традициями, где при поддержке Правительства Самарской области и благодаря вниманию губернатора Дмитрия Азарова сегодня готовят спортсменов самого высокого уровня. Обновляется и совершенствуется спортивная инфраструктура, которая способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является важной задачей нацпроекта «Демография» и его составляющей «Спорт - норма жизни», - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В 63 регионе в последние годы ведется комплексная работа по развитию физкультуры и спорта. Доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, уже выросла с 34% в 2017 году до 49,7% в 2021-м. По итогам 2022 года показатель превысит 51,5%.

За 5 лет в области реконструировали и построили более 135 спортобъектов. Один из ключевых - Дворец спорта на ул. Молодогвардейской. Благодаря работе Дмитрия Азарова по привлечению федеральных средств современная арена была построена на год раньше. Сейчас в ней проводят матчи баскетболисты «Самары», которые успешно дебютируют в Единой лиге ВТБ.

 

Фото:   минспорта СО

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