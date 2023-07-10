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Баскетболистки "Самары" стали обладателями AmeriCup-2023

10 июля 2023 13:43
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Баскетболистки "Самары" стали обладателями AmeriCup-2023
 

В ночь на 10 июля в Мексике завершился турнир AmeriCup с участием сильнейших женских сборных американского континента. Игроки "Самары" в числе триумфаторов.

Победителем турнира стала сборная Бразилии, которая прошла по дистанции без единого поражения: четыре матча в группе и три в плей-офф — и итоговые семь побед!

В решающем матче бразильянки переиграли команду США — 69:58. В стартовом составе сборной Бразилии в финале вышла новичок "Самары" защитник Тайна Да Пайшао. Она набрала 5 очков и сделала 5 подборов и 5 передач.

Форвард "Самары" Лира Маседу набрала 4 очка и сделала 1 подбор.

Две лучшие команды AmeriCup получили путевки на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года, еще четыре - право сыграть в американском предолимпийском отборе, пишет Сова.

Самарские баскетболистки 3х3  взяли серебро чемпионата России.

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