Баскетболистки "Самары" стали обладателями AmeriCup-2023

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В ночь на 10 июля в Мексике завершился турнир AmeriCup с участием сильнейших женских сборных американского континента. Игроки "Самары" в числе триумфаторов.

Победителем турнира стала сборная Бразилии, которая прошла по дистанции без единого поражения: четыре матча в группе и три в плей-офф — и итоговые семь побед!



В решающем матче бразильянки переиграли команду США — 69:58. В стартовом составе сборной Бразилии в финале вышла новичок "Самары" защитник Тайна Да Пайшао. Она набрала 5 очков и сделала 5 подборов и 5 передач.



Форвард "Самары" Лира Маседу набрала 4 очка и сделала 1 подбор.



Две лучшие команды AmeriCup получили путевки на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года, еще четыре - право сыграть в американском предолимпийском отборе, пишет Сова.



Самарские баскетболистки 3х3 взяли серебро чемпионата России.