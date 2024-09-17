Баскетболистки региона стали победительницами Игр Александра Невского

107

В Нижнем Новгороде состоялись II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. В них участвовали сборные 68 регионов России, а также команда Республики Беларусь – около 2000 спортсменов в возрасте 12-14 лет. Каждую команду сопровождал священнослужитель, представляющий одну из традиционных конфессий Российской федерации.



Программа игр включала шесть основных дисциплин: баскетбол 3×3, ГТО, самбо, настольный теннис, шахматы и мини-футбол, а также онлайн-турнир по шахматам и фестиваль по фиджитал-хоккею.



В соревнованиях приняла участие и сборная Самарской области. Лучший результат показала команда девочек в баскетболе - первое место. Команда мальчиков в баскетболе заняла 12-е место, сборная Самарской области по шахматам стала 8-й, футболисты заняли 24-ю позицию.

Фото: минспорта СО