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Баскетболистки региона стали победительницами Игр Александра Невского

17 сентября 2024 14:24
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В них участвовали сборные 68 регионов России, а также команда Республики Беларусь – около 2000 спортсменов в возрасте 12-14 лет.

В Нижнем Новгороде состоялись II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. В них участвовали сборные 68 регионов России, а также команда Республики Беларусь – около 2000 спортсменов в возрасте 12-14 лет. Каждую команду сопровождал священнослужитель, представляющий одну из традиционных конфессий Российской федерации.

Программа игр включала шесть основных дисциплин: баскетбол 3×3, ГТО, самбо, настольный теннис, шахматы и мини-футбол, а также онлайн-турнир по шахматам и фестиваль по фиджитал-хоккею.

В соревнованиях приняла участие и сборная Самарской области. Лучший результат показала команда девочек в баскетболе - первое место. Команда мальчиков в баскетболе заняла 12-е место, сборная Самарской области по шахматам стала 8-й, футболисты заняли 24-ю позицию.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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