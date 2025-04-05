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Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки. Он забросил свою 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Чикаго Блэкхокс», оформив дубль, сообщает "Газета.Ru".

Рекорд Гретцки держался 26 лет. Чтобы забросить 894 шайбы Овечкину понадобилось 1486 матчей, Гретцки — 1487.

Стадион и присутствующий на нем Гретцки аплодируют стоя. Игра с «Чикаго» продолжается, «Вашингтон» ведет 4:3.

Upd. «Вашингтон» победил со счетом 5:3.

Для нового рекорда НХЛ Овечкину надо забросить одну шайбу.

Фото: freepik.com