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«Акрон» уступил в гостях «Пари НН» - 1:2

1 марта 2025 17:59
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У проигравших отличился Дзюба, который сравнялся с Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

«Акрон» в субботу в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в гостях «Пари НН» со счетом 1:2. У проигравших отличился Дзюба, который сравнялся с Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Теперь у обоих по 233 мяча за карьеру во всех турнирах, передает РБК.

«Гол омрачен результатом. Для меня поражение хуже. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардира всея Руси, дорогого стоит», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

По словам футболиста, через какое-то время он будет гордиться своим достижением, но сейчас все мысли о следующей игре.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Тольятти

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