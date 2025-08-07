9 августа в Самаре отметят День физкультурника

168

Основная программа запланирована на II очереди Самарской набережной (от ул. Маяковского до бассейна ЦСКА) и начнется в 17:00. Состоится чествование лучших спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта и вручением государственных наград.



В течение вечера гостей ждут более 45 интерактивных площадок. В их числе - локации спортивных федераций керлинга, баскетбола, биатлона, северной ходьбы и воздушной гимнастики, турниры по армрестлингу, гиревому спорту, шахматам, городошному и фиджитал-спорту, финал фестиваля борьбы «Выбор сильных» и фестиваля единоборств «АйкиЛето2025». Федерация мотоциклетного спорта Самарской области представит площадку спортивных мотоциклов, а спортивная школа олимпийского резерва №7 - площадку велоспорта. Мастер-классы и показательные выступления готовит Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. На пляже пройдут открытые тренировки фитнес-клубов и фестиваль пляжных видов спорта.



В поддержку участников СВО состоится массовая общественная акция «Вместе с Родиной!» и фестиваль по военно-прикладным видам спорта с показательными выступлениями спортсменов–парашютистов Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России и показательными полетами ретро-самолетов.



Всех, кто заботится о своем здоровье, ждет площадка «Выбираю здоровье!» Там можно будет определить объем легких, идеальный вес тела по отношению к росту, измерить артериальное давление и сатурацию, а также принять участие в викторине «Здоровые цифры здорового человека». Также будет организована локация физкультурно-спортивного комплекса ГТО и информационная площадка проекта «Стань чемпионом».



Самых маленьких гостей ждут настольные игры, надувные аттракционы, студия спортивного дизайна, где будут проходить мастер-классы по конструированию из бумаги и лепке из легкого затвердевающего пластилина.



Программа кинотеатра «Филин» у Ладьи в этот вечер также будет посвящена спорту. С 17:00 до 17:40 там покажут мультфильмы «Шайбу! Шайбу!» (1964 г., 0+), «Кто первый?» (1950 г., 0+), «Приходи на каток» (1981 г., 0+). В 17:50 начнется «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019 г., 6+), а с 20:00 – «Чемпион мира» (2021 г., 6+).



Финальным мероприятием Дня физкультурника станет ночной легкоатлетический забег «Огни Самары», который объединит участников на дистанциях 300, 600 и 1586 метров, 5 и 10 километров. На сегодняшний день на него зарегистрировалось уже более 1000 человек.