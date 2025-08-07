9 августа в Самаре отметят День физкультурника

Я нашел ошибку
Главные новости:
В распоряжении предприятия 35 вагонов, из них сформировано 8 четырехвагонных составов.
Иван Носков посетил муниципальное предприятие «Самарский метрополитен»
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды.
"РКС-Самара" рассказали, как уменьшить расходы на коммунальные услуги
В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.
Полицейские и общественники совместно с «Движение Первых» провели мероприятие для юных жителей региона
Ветеран СВО вручную изготавливает кошельки, ключницы, обложки для паспорта, ремни, браслеты и другие изделия.
Служба занятости Самарской области помогла ветерану СВО открыть производство кожаных изделий
Особой страницей её биографии стал Международный фестиваль «Кино-детям», которым она бессменно руководила на протяжении 28 лет.
Ушла из жизни Ольга Стась, которая стояла у истоков создания самарской киностудии «Волга-фильм»
Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств №1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.
Среди финалистов 3 сезона песенного конкурса «Родники» наш земляк Тамирлан Дусенбаев
Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов
Водителю назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года  1 месяц.
В Приволжском  районе осужден мужчина, который повторно сел за руль автомобиля пьяным 
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

9 августа в Самаре отметят День физкультурника

7 августа 2025 13:07
168
9 августа в Самаре отметят День физкультурника

Основная программа запланирована на II очереди Самарской набережной (от ул. Маяковского до бассейна ЦСКА) и начнется в 17:00. Состоится чествование лучших спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта и вручением государственных наград.

В течение вечера гостей ждут более 45 интерактивных площадок. В их числе - локации спортивных федераций керлинга, баскетбола, биатлона, северной ходьбы и воздушной гимнастики, турниры по армрестлингу, гиревому спорту, шахматам, городошному и фиджитал-спорту, финал фестиваля борьбы «Выбор сильных» и фестиваля единоборств «АйкиЛето2025». Федерация мотоциклетного спорта Самарской области представит площадку спортивных мотоциклов, а спортивная школа олимпийского резерва №7 - площадку велоспорта. Мастер-классы и показательные выступления готовит Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. На пляже пройдут открытые тренировки фитнес-клубов и фестиваль пляжных видов спорта.

В поддержку участников СВО состоится массовая общественная акция «Вместе с Родиной!» и фестиваль по военно-прикладным видам спорта с показательными выступлениями спортсменов–парашютистов Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России и показательными полетами ретро-самолетов. 

Всех, кто заботится о своем здоровье, ждет площадка «Выбираю здоровье!» Там можно будет определить объем легких, идеальный вес тела по отношению к росту, измерить артериальное давление и сатурацию, а также принять участие в викторине «Здоровые цифры здорового человека». Также будет организована локация физкультурно-спортивного комплекса ГТО и информационная площадка проекта «Стань чемпионом».

Самых маленьких гостей ждут настольные игры, надувные аттракционы, студия спортивного дизайна, где будут проходить мастер-классы по конструированию из бумаги и лепке из легкого затвердевающего пластилина.

Программа кинотеатра «Филин» у Ладьи в этот вечер также будет посвящена спорту. С 17:00 до 17:40 там покажут мультфильмы «Шайбу! Шайбу!» (1964 г., 0+), «Кто первый?» (1950 г., 0+), «Приходи на каток» (1981 г., 0+). В 17:50 начнется «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019 г., 6+), а с 20:00 – «Чемпион мира» (2021 г., 6+). 

Финальным мероприятием Дня физкультурника станет ночной легкоатлетический забег «Огни Самары», который объединит участников на дистанциях 300, 600 и 1586 метров, 5 и 10 километров. На сегодняшний день на него зарегистрировалось уже более 1000 человек.

