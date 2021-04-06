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7 апреля, «Акрон» на своем поле в Жигулевске примет гостей из Омска

6 апреля 2021 16:43
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«Акрон» намерен продолжить свою беспроигрышную серию в матче с «Иртышом».

Домашняя серия из матчей с прямыми конкурентами в рамках Олимп-ФНЛ для тольяттинцев началась с противостояния с «Томью», которая под руководством известного Александра Кержакова изо всех сил пытается выбраться из зоны вылета. На характер встречи повлияло удаление Никиты Чичерина на 19-ой минуте. Главный арбитр Сергей Чебан сначала показал нашему защитнику предупреждение за нарушение на Кирилле Косареве, но после «совещания» с игроками гостей всё переиграл и оставил «Акрон» в меньшинстве на 70 минут. Естественно, в новых обстоятельствах хозяева стали строже блюсти за обороной: моментами отдавали территорию и владение мячом. Но и об атаке тоже помышляли: Артем Делькин, Максим Майрович и Даур Квеквескири, наверное, могли выжать из своих моментов больше. Нужно сказать огромное спасибо и стражу ворот тольяттинцев Сергею Волкову, которого болельщики выбрали лучшим игроком марта. Голкипер сыграл очень надежно и смог в четвертый раз подряд сохранить свои ворота «сухими». А «Акрон», в свою очередь, довел свою беспроигрышную серию до восьми матчей!

Уже в среду, 7 апреля, «Акрон» на своем поле в Жигулевске примет гостей из Омска. Начало матча в 16:00. «Акрон» ждет поддержки в домашних стенах. Организаторы матча обещают бесплатный горячий чай для всех болельщиков в перерыве матча, а также развлекательную программу. Приобрести билет на игру можно в специальном разделе на сайте клуба (fcakron.ru/tickets), в офисе на ул. Гагарина, 6 (каб. 103) или на ресепшн стадиона «Кристалл». Поддержим команду в важном матче, передает пресс-служба ФК "Акрон".

 

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