Главные новости:
Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян – для подростков и о подростках.
В ТЮЗе «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками.
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре

27 октября 2025 18:16
106
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.

5 ноября, в день открытия XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», в Самаре на площади Куйбышева состоится массовый забег «Чистый спорт». По информации организаторов, уже поступили заявки от 6500 участников из 7 стран мира и 290 городов России. Самому младшему участнику – 14 лет, самому возрастному – 86. Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.  12+

На старт выйдут олимпийские чемпионы и начинающие спортсмены, почетные гости форума «Россия – спортивная держава»: политики, деятели культуры и искусства, представители всероссийских спортивных федераций, любители спорта и активного образа жизни.

Участниками забега при наличии допуска врача могут стать все желающие жители и гости Самарской области от 14 лет и старше. Регистрация открыта на сайте https://reg.russiarunning.com/event/MassovyyzabegChistyysport2025 до 3 ноября включительно. Также соревнования можно посетить в качестве болельщика. Для этого тоже понадобится пройти регистрацию на сайте и заранее получить пропуск на площадь Куйбышева по удостоверению личности.

Старт забега на 5 километров пройдет по кластерам: «Профессиональный забег» для подготовленных спортсменов, планирующих показать результат быстрее 17 минут, и «Массовый забег» для всех желающих. Трасса пройдет по историческому центру города. Старт и финиш – на площади Куйбышева у здания Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича.

Каждый участник получит сувенир с символикой забега, а каждый финишер – уникальную медаль. Разминка и открытие соревнований в 7:30, старт забега на 5 километров – в 8:00, забег всероссийских спортивных федераций – в 09:25, забег волонтеров – в 10:45.

Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам будет проходить в ТЦ «Гудок» (Самара, Красноармейская, 131) с 1 по 4 ноября.

В связи с проведением забега с утра 5 ноября будут введены временные ограничения: с 6:00 до 12:00 – ограничение движения транспорта, с 8:00 до 9:15 – ограничение движения пешеходов по маршруту забега. Организаторы приносят извинения за временные неудобства и просят учесть перекрытия при планировании своего маршрута.

Самарская область примет XIII международный форум «Россия – спортивная держава» с 5 по 7 ноября согласно распоряжению Президента России Владимира Путина. События деловой, выставочной, культурной и спортивной программы форума объединят спортивных функционеров, спортсменов и всех любителей здорового образа жизни. Помимо массового забега, в программе форума предусмотрены зрелищные и массовые спортивные мероприятия по разным видам спорта. Подробная программа размещена на сайте https://forumsportrussia.ru.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

