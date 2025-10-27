6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре

106

5 ноября, в день открытия XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», в Самаре на площади Куйбышева состоится массовый забег «Чистый спорт». По информации организаторов, уже поступили заявки от 6500 участников из 7 стран мира и 290 городов России. Самому младшему участнику – 14 лет, самому возрастному – 86. Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле. 12+

На старт выйдут олимпийские чемпионы и начинающие спортсмены, почетные гости форума «Россия – спортивная держава»: политики, деятели культуры и искусства, представители всероссийских спортивных федераций, любители спорта и активного образа жизни.

Участниками забега при наличии допуска врача могут стать все желающие жители и гости Самарской области от 14 лет и старше. Регистрация открыта на сайте https://reg.russiarunning.com/event/MassovyyzabegChistyysport2025 до 3 ноября включительно. Также соревнования можно посетить в качестве болельщика. Для этого тоже понадобится пройти регистрацию на сайте и заранее получить пропуск на площадь Куйбышева по удостоверению личности.

Старт забега на 5 километров пройдет по кластерам: «Профессиональный забег» для подготовленных спортсменов, планирующих показать результат быстрее 17 минут, и «Массовый забег» для всех желающих. Трасса пройдет по историческому центру города. Старт и финиш – на площади Куйбышева у здания Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича.

Каждый участник получит сувенир с символикой забега, а каждый финишер – уникальную медаль. Разминка и открытие соревнований в 7:30, старт забега на 5 километров – в 8:00, забег всероссийских спортивных федераций – в 09:25, забег волонтеров – в 10:45.

Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам будет проходить в ТЦ «Гудок» (Самара, Красноармейская, 131) с 1 по 4 ноября.

В связи с проведением забега с утра 5 ноября будут введены временные ограничения: с 6:00 до 12:00 – ограничение движения транспорта, с 8:00 до 9:15 – ограничение движения пешеходов по маршруту забега. Организаторы приносят извинения за временные неудобства и просят учесть перекрытия при планировании своего маршрута.

Самарская область примет XIII международный форум «Россия – спортивная держава» с 5 по 7 ноября согласно распоряжению Президента России Владимира Путина. События деловой, выставочной, культурной и спортивной программы форума объединят спортивных функционеров, спортсменов и всех любителей здорового образа жизни. Помимо массового забега, в программе форума предусмотрены зрелищные и массовые спортивные мероприятия по разным видам спорта. Подробная программа размещена на сайте https://forumsportrussia.ru.

Фото: департамент информационной политики СО