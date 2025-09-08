6 медалей завоевали самарские дзюдоисты на первенстве ПФО

186

В Чебоксарах прошло первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях принимал участие 521 спортсмен из всех 14 регионов округа.

Самарскую область представляли 53 человека - 33 дзюдоиста и 20 дзюдоисток. 6 из них вернулись домой с медалями.

Победительницей первенства стала Валерия Никола (тренер К.А.Агафонов) в весовой категории 70 кг.

Второе место заняли Полина Культенкова (тренер А.А.Сараева) в категории 63 кг, Любовь Зарайская (тренер Д.С.Ромаданов) в категории 70 кг, Дарья Блинова (тренер О.А.Белозерова) в весе 70+ кг.

Бронзу завоевали Сергей Догадин (тренер В.А.Субботина) в весовой категории 90 кг и Злата Письмак (тренер Д.С.Ромаданов) в весе 63 кг.

Победители и призеры первенства ПФО квалифицировались на первенство России по дзюдо, которое состоится в Тюмени.

Фото: минспорта СО