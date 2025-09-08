Я нашел ошибку
Главные новости:
Палитра фестиваля в очередной раз наполнена яркими событиями.
В Самарской филармонии открылся Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»
В Московской области проходит финал Кубка России по пулевой стрельбе.
Спортсменка из Самарской области Анна Тимофеева - победительница финала Кубка России по стрельбе
Маммограф и два рентген-аппарата экспертного класса.
В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
Следователями и криминалистами установлена личность лица, проверяемого на причастность к преступлению.
В Самаре обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями
Участниками стали воспитанники отделений легкой атлетики, профессиональные спортсмены, ветераны и любители спорта.
«Самарская высота»: в сквере Фадеева прошел турнир по прыжкам в высоту
Важный нюанс — социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия.
Никогда не работавшие россияне будут получать пенсию
Активное участие в работе слёта приняла команда инженеров «Буревестника», в составе которой выпускник программы «Школа героев» Матвей Мартемьянов.
Самарские БПЛА оценили представители Минобороны РФ и силовых структур Беларуси на слёте «Дронница»
6 медалей завоевали самарские дзюдоисты на первенстве ПФО

8 сентября 2025 16:31
186
Победители и призеры первенства ПФО квалифицировались на первенство России по дзюдо, которое состоится в Тюмени.

В Чебоксарах прошло первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях принимал участие 521 спортсмен из всех 14 регионов округа.

Самарскую область представляли 53 человека - 33 дзюдоиста и 20 дзюдоисток. 6 из них вернулись домой с медалями.

Победительницей первенства стала Валерия Никола (тренер К.А.Агафонов) в весовой категории 70 кг.

Второе место заняли Полина Культенкова (тренер А.А.Сараева) в категории 63 кг, Любовь Зарайская (тренер Д.С.Ромаданов) в категории 70 кг, Дарья Блинова (тренер О.А.Белозерова) в весе 70+ кг. 

Бронзу завоевали Сергей Догадин (тренер В.А.Субботина) в весовой категории 90 кг и Злата Письмак (тренер Д.С.Ромаданов) в весе 63 кг.

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

