Главные новости:
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году.
В Самаре разработают программу «Школьный двор»
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
К середине 2025 года в программе долгосрочных сбережений участвуют более 5 млн россиян, а объём накоплений превысил 365 млрд руб.
Интерес к господдержке по ПДС проявили россияне со средним уровнем дохода 
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
5000 человек вышли на старт Самарского международного марафона

18 августа 2025 16:30
151
Впервые в рамках Самарского марафона в этом году был разыгран командный чемпионат России по марафону.

В Самаре 17 августа в восьмой раз состоялся Самарский международный марафон. Проведение массовых забегов способствует популяризации спорта и активного образа жизни и вовлекает в систематические занятия физкультурой население страны, что отвечает задачам государственной программы «Спорт России».

На старт марафона, полумарафона, забегов на 10 и 3 км, детского и инклюзивного забега и соревнований по северной ходьбе вышли 5000 участников в возрасте от 1 года до 86 лет из 280 городов России, Казахстана, Италии, Египта, Узбекистана, Индии, Швейцарии.

Старт и финиш забега располагались на самой большой площади города — площади Куйбышева, а трасса, измененная по сравнению с прошлыми годами, пролегала по улицам исторического центра города с выходом на мост на стрелке рек Волги и Самары.

Старт забегу на 10 км дал врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что глава региона Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию массового спорта, обновлению спортивной инфраструктуры и формированию условий для регулярного проведения крупных соревнований. Опыт Самарской области в проведении спортивных событий различного уровня был учтен при выборе площадки XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». По решению президента он пройдет в регионе с 5 по 7 ноября.

«Сегодня на старте мы видим тысячи энергичных и амбициозных любителей спорта, готовых пройти испытания трассы, преодолеть усталость и дойти до финиша. Ваши упорные тренировки и стремление к достижению новых высот вдохновляют нас всех. Вы пример для всех жителей Самарской области, каждый из вас показывает, что сильная воля и решительность могут привести к большим результатам», — сказал Дмитрий Яковлев.

Впервые в рамках Самарского марафона в этом году был разыгран командный чемпионат России по марафону. Победителями стали команды Самарской области: Гульнара Выговская, Любовь Добровольская, Александра Ошкина, Наиля Юламанова, Олег Куркачев, Дмитрий Крыслов, Виктор Самойлов, Владимир Чистяков, воспитанники тренеров Владимира Тимофеева и Владимира Матрина.

В абсолютном зачете среди марафонцев лучшее время показали Дмитрий Крыслов и Любовь Добровольская. Победителями на полумарафонской дистанции стали Олег Ильин и Галина Камалетдинова. Дистанцию 10 км преодолели быстрее всех Олег Ильин и Анна Дворянская. А на дистанции 3 км лучшее время установили Алексей Тимофеев и Юлия Григорьева.

 

Фото: департамент информационной политики и министерство спорта Самарской области

Теги: Самара

