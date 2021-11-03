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Завтра, 4 ноября, пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц), посвященные Дню народного единства.

Соревнования пройдут на интернет-портале «Шахматная планета». К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-шахматисты, жители Самарской области без ограничения возраста, рейтинга, пола и прошедшие своевременно регистрацию.

Начало соревнований в 12.00.

Онлайн — соревнования проводятся в соответствии с правилами шахмат ФИДЕ, по швейцарской системе в 9 туров, с необходимой коррекцией, учитывающей особенности игры в Интернете.

По итогам состязаний будут определены победители в следующих номинациях: лучший результат среди ветеранов, лучший результат среди женщин, лучший результат среди мальчиков, лучший результат среди девочек.