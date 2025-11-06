Я нашел ошибку
Главные новости:
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
300 школьников губернии приняли участие в «Уроке футбола» со звездами сборной России

6 ноября 2025 13:15
200
Школьники вместе со знаменитыми футболистами провели разминку, отработали прием и ведение мяча, а затем сыграли несколько товарищеских матчей.

6 ноября на поле стадиона «Солидарность Самара Арена» в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе» состоялся урок футбола. Его участниками стали школьники Самарской области и звезды сборной России по футболу Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Игорь Семшов, Руслан Пименов, Владислав Игнатьев и Денис Глушаков, а также блогеры братья Дмитрий и Егор Губиньо. Ведущим мероприятия выступил спортивный комментатор Виктор Гусев.

Школьники распределились группами по полю. Вместе со знаменитыми футболистами они провели разминку, отработали прием и ведение мяча, а затем сыграли несколько товарищеских матчей. Звезды футбола переходили от одной группы к другой, и каждый участник урока получил возможность пообщаться и получить полезные советы от профессионалов.

Общенациональный проект «Футбол в школе» Российского футбольного союза существует для того, чтобы как можно больше детей по всей стране заинтересовались игрой. Сегодня в нем участвует более 6000 тысяч школ и почти 2 миллиона мальчишек и девчонок во всех регионах России. В Самарской области к проекту присоединились 131 школа и 11 дошкольных учебных учреждений.

«Сегодняший урок - часть большого проекта Российского футбольного союза. «Футбол в школе» - это дополнительный третий урок физической культуры в неделю, на котором школьники играют в футбол. РФС обучил и подготовил по этой программе 8 тысяч учителей физкультуры, выделяет инвентарь для проведения занятий. Чтобы ребятам было интереснее, мы проводим фестивали и мастер-классы со звездами российского футбола, игроками, в прошлом защищавшими честь сборной нашей страны. Согласитесь, это незабываемые эмоции для каждого ребенка. Это мотивирует и детей, и педагогов, и мы очень гордимся этим проектом», - рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Урок футбола входит в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава». Оператор - Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ и Правительства Самарской области. Стратегический партнер Форума – АО «Объединенная химическая компания «Уралхим».

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

