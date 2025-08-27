В субботу, 30 августа, на площади Куйбышева пройдет ежегодный турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open». Начало в 9:00. 0+
Матчи будут проходить в 18 различных категориях: от 8 лет и старше, семейные соревнования, инклюзивные категории «тихий! баскетбол», баскетбол на колясках.
Состоятся личные конкурсы по броскам сверху и с дальней дистанции и традиционный матч всех звезд «Объединенные баскетболом».
На центральном корте пройдут:
11:00 баскетбол на колясках
12:00 церемония открытия
12:10 матч «Объединенные баскетболом»
14:30 конкурс по броскам сверху
16:00 конкурс по броскам издали
В рамках «Samara Open» будет разыграна категория «баскетбол на колясках». На турнире эта дисциплина представлена не в первый раз, но в этом году в ней впервые сыграют команды из Самарской области.
Баскетбол на колясках как дисциплина спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата стал развиваться в Самарской области в 2025 году.
Одна команда сформирована в Самаре при Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Вторая команда - «СызраньБаскет» - создана в Сызрани при поддержке общественной организации «Сила воли».
В честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества в рамках баскетбольного турнира «Samara Open» состоится чествование участников и ветеранов Великой Отечественной войны, других войн и локальных конфликтов, специальной военной операции.
Все истории будут показаны на экранах на площади Куйбышева во время проведения турнира.
Фото: минспорта СО