Я нашел ошибку
Главные новости:
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
Больше половины жителей Самары не удовлетворены своим отпуском
Больше половины жителей Самары не удовлетворены своим отпуском
Потенциально опасный астероид диаметром 960 м приблизится к Земле 23 августа
Потенциально опасный астероид диаметром 960 м приблизится к Земле 23 августа
Минпросвещения призвали организовать в колледжах подготовку водителей большегрузов
Минпросвещения призвали организовать в колледжах подготовку водителей большегрузов
В Самарской области сельхозпроизводители убрали уже 44% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур
В Самарской области сельхозпроизводители убрали уже 44% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур
Самарская область поборется за звание Столицы изобретательства России – 2024
Самарская область поборется за звание Столицы изобретательства России – 2024
8 августа отмечается Международный день кошек
8 августа отмечается Международный день кошек
29 медалей завоевали спортсмены Самарской области на летних играх сурдлимпийцев
29 медалей завоевали спортсмены Самарской области на летних играх сурдлимпийцев
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.57
1.76
EUR 106.05
2.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

29 медалей завоевали спортсмены Самарской области на летних играх сурдлимпийцев

8 августа 2023 17:59
132
29 медалей завоевали спортсмены Самарской области на летних играх сурдлимпийцев

В Уфе завершились первые летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Участниками состязаний стали более 1500 представителей из 30 стран мира, в том числе Беларуси, Узбекистана, Ирана, Ирака, Казахстана, Кении, Киргизии, Армении, Вьетнама, Камбоджи, Омана, Бахрейна, Пакистана, Турции, США, Франции. Самыми многочисленными стали команды России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

За десять дней атлеты разыграли 233 комплекта наград. В активе сборной России оказалось 546 медалей. Из них золотых - 211, серебряных - 189, бронзовых - 146. На втором месте белорусы, в их копилке 80 наград. Замкнула тройку медалистов африканская страна Кения с 10 медалями.
   В Башкирии 63 регион в составе национальной сборной команды России представил 21 спортсмен. Из них 17 атлетов завоевали 29 медалей в 9 дисциплинах. Победителями стали: Кузменков Виталий (греко-римская борьба), Кудрин Алексей (маунтинбайк), с двумя медалями Бавыкина Елизавета (велосипедный спорт-шоссе, маунтинбайк), Белобородов Дмитрий (дзюдо), Слепышева Мила (дзюдо), Абрамов Владислав (теннис), Мафтеуца Роман (футбол). Серебряные награды выиграли: Старостин Дмитрий (велосипедный спорт – шоссе), с двумя медалями Бавыкина Елизавета (велосипедный спорт-шоссе), Евдокимова Александра (маунтинбайк), с двумя медалями Чурякова Татьяна (каратэ), Сдобников Борис (пулевая стрельба), Слепышева Мила (дзюдо), Белобородов Дмитрий (дзюдо), Абрамов Владислав (теннис). С бронзовыми медалями вернулись: Гутенев Илья (велосипедный спорт-шоссе), с двумя медалями Гаврилов Егор (велосипедный спорт), с двумя медалями Кудрин Алексей (велосипедный спорт-шоссе), Ремзова Дарья (велосипедный спорт), Ахтариева Лиана (маунтинбайк), Сдобников Борис (пулевая стрельба), Абрамов Владислав (теннис), Анучина Ангелина (теннис), Тюрина Ксения (самбо).

Соревнования стали альтернативой XXIV Сурдлимпийских игр, которые прошли в 2022 году в Бразилии без участия российских спортсменов.

  «Поздравляю спортсменов и их наставников с высокими спортивными результатами. 29 наград - это подтверждение больших усилий и серьезного настроя. Игры сурдлимпийцев стали значимыми международными соревнованиями для наших спортсменов. Всем регионом мы гордимся их достижениями!», – подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

  В Самарской области высокие спортивные достижения стали возможны благодаря личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова к развитию спорта. В 63 регионе ведется слаженная работа по развитию отрасли спорта, совершенствованию системы физкультурно-спортивных мероприятий, реализации ВФСК ГТО, развитию адаптивного спорта, совершенствованию системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, развитию спортивной инфраструктуры.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
8 августа 2023  20:50
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
47
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
8 августа 2023  17:21
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
149
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
8 августа 2023  16:39
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
162
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
8 августа 2023  11:58
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
237
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
463
Весь список