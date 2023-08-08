29 медалей завоевали спортсмены Самарской области на летних играх сурдлимпийцев

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В Уфе завершились первые летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Участниками состязаний стали более 1500 представителей из 30 стран мира, в том числе Беларуси, Узбекистана, Ирана, Ирака, Казахстана, Кении, Киргизии, Армении, Вьетнама, Камбоджи, Омана, Бахрейна, Пакистана, Турции, США, Франции. Самыми многочисленными стали команды России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

За десять дней атлеты разыграли 233 комплекта наград. В активе сборной России оказалось 546 медалей. Из них золотых - 211, серебряных - 189, бронзовых - 146. На втором месте белорусы, в их копилке 80 наград. Замкнула тройку медалистов африканская страна Кения с 10 медалями.

В Башкирии 63 регион в составе национальной сборной команды России представил 21 спортсмен. Из них 17 атлетов завоевали 29 медалей в 9 дисциплинах. Победителями стали: Кузменков Виталий (греко-римская борьба), Кудрин Алексей (маунтинбайк), с двумя медалями Бавыкина Елизавета (велосипедный спорт-шоссе, маунтинбайк), Белобородов Дмитрий (дзюдо), Слепышева Мила (дзюдо), Абрамов Владислав (теннис), Мафтеуца Роман (футбол). Серебряные награды выиграли: Старостин Дмитрий (велосипедный спорт – шоссе), с двумя медалями Бавыкина Елизавета (велосипедный спорт-шоссе), Евдокимова Александра (маунтинбайк), с двумя медалями Чурякова Татьяна (каратэ), Сдобников Борис (пулевая стрельба), Слепышева Мила (дзюдо), Белобородов Дмитрий (дзюдо), Абрамов Владислав (теннис). С бронзовыми медалями вернулись: Гутенев Илья (велосипедный спорт-шоссе), с двумя медалями Гаврилов Егор (велосипедный спорт), с двумя медалями Кудрин Алексей (велосипедный спорт-шоссе), Ремзова Дарья (велосипедный спорт), Ахтариева Лиана (маунтинбайк), Сдобников Борис (пулевая стрельба), Абрамов Владислав (теннис), Анучина Ангелина (теннис), Тюрина Ксения (самбо).

Соревнования стали альтернативой XXIV Сурдлимпийских игр, которые прошли в 2022 году в Бразилии без участия российских спортсменов.

«Поздравляю спортсменов и их наставников с высокими спортивными результатами. 29 наград - это подтверждение больших усилий и серьезного настроя. Игры сурдлимпийцев стали значимыми международными соревнованиями для наших спортсменов. Всем регионом мы гордимся их достижениями!», – подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В Самарской области высокие спортивные достижения стали возможны благодаря личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова к развитию спорта. В 63 регионе ведется слаженная работа по развитию отрасли спорта, совершенствованию системы физкультурно-спортивных мероприятий, реализации ВФСК ГТО, развитию адаптивного спорта, совершенствованию системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, развитию спортивной инфраструктуры.