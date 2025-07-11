 27 июля на лыжероллерной трассе «Чайка» в Самаре состоится мероприятие «Зимой - коньки, летом - ролики»

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27 июля на лыжероллерной трассе «Чайка» при поддержке Союза конькобежцев России состоится физкультурное мероприятие «Зимой - коньки, летом - ролики».



Соревнования пройдут на дистанциях:

• 1000 м - для всех желающих от 6 лет и старше

• 5000 м - для участников от 11 лет и старше



Подсчитываются:

• индивидуальный зачет - по возрастным группам

• командный зачет - среди семейных команд с участниками до 18 лет и старше 18 лет



Регистрация открыта до 20 июля.



Для участия потребуются медицинский допуск и спортивная страховка. Полный список необходимых документов и подробности - в группе мероприятия.