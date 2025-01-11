25 января в Самарской области пройдет традиционная Гонка чемпионов

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На полигоне «АвтоВАЗа» в Ставропольском районе Самарской области будут состязаться 16 сильнейших гонщиков России. Чемпионы в различных дисциплинах автоспорта, пилоты, ярко проявившие себя на российской и международной арене поспорят за главный приз – переходящий трофей «Серебряная ладья».



Приглашения на участие в гонке получили российские пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Никита Мазепин, победители Гонки чемпионов разных лет Владимир Шешенин, Кирилл Ладыгин, Дмитрий Брагин и Михаил Митяев, абсолютный чемпион России по ралли Клим Гаврилов, 5-кратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев, победитель ралли «Шелковый путь» Роман Русинов, победитель соревнований по дрифту Аркадий Цареградцев, победители чемпионатов и Кубков России по кольцевым гонкам и картингу.



16 участников будут попарно выезжать на трассу за рулем одинаковых гоночных автомобилей «Лада», 8 участников пройдут в плей-офф, двое сильнейших сразятся в финале.



Все подробности и информацию о билетах на соревнования найдете в социальных сетях команды «Лада Спорт Роснефть».

Фото: минспорта СО