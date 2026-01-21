Я нашел ошибку
Главные новости:
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.
В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
«Вода России»: итоги акции в Самарской области
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
За прошедшие сутки в регионе потушили 4 пожара
25 января, в День российского студенчества, состоится авторская экскурсия «Привет из Самары».
Самарских студентов приглашают на экскурсию по выставке к 175-летию Самарской губернии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
0.06
EUR 91.2
1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

24 января в селе Сосновка соберутся сильнейшие автогонщики страны - пройдет Гонка чемпионов

145
24 января в селе Сосновка соберутся сильнейшие автогонщики страны - пройдет Гонка чемпионов

Ярким событием начала 2026 года в автомобильном спорте России станет традиционная Гонка чемпионов, которая проводится в Самарской области с 1996 года.  (0+)

На ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка Ставропольского района соберутся сильнейшие автогонщики страны: победители Российской серии кольцевых гонок, чемпионатов России по дрифту и ралли, пилоты формульных гонок.

Участники будут соревноваться на одинаковых автомобилях - гоночных версиях Lada Vesta и Lada Iskra с двигателем объемом 1,8 литра с секвентальной 5-ступенчатой коробкой передач.

Быстрейший пилот станет обладателем переходящего трофея «Серебряная ладья»

Трансляция гонки будет проходить в соцсетях команды LADA Sport ROSNEFT, решающие заезды покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».

Полигон у села Сосновка, Ставропольский район

24 января | 10:45

А накануне Гонки чемпионов в Тольятти пройдет традиционная автограф-сессия с пилотами - участниками соревнований. Пообщаться со звездами автоспорта болельщики смогут в пятницу, 23 января. Вход свободный!

Тольятти, Революционная, 82а

️23 января | 18:00-19:00

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти был обнаружен склад с 52 712 пачками контрафактной табачной продукции. Примерная стоимость изъятой партии превышает 10 млн рублей.
21 января 2026, 14:36
В Тольятти таможенники обнаружили более  52 тысяч пачек нелегальных сигарет
В Тольятти был обнаружен склад с 52 712 пачками контрафактной табачной продукции. Примерная стоимость изъятой партии превышает 10 млн рублей. Закон
221
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
21 января 2026, 14:13
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
По итогам работы в 2025 году ОЭЗ «Тольятти» заняла 6 место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон Росси. Экономика
175
Сотрудники МЧС провели увлекательную встречу с воспитанниками детсада в Тольятти
20 января 2026, 20:16
Сотрудники МЧС провели увлекательную встречу с воспитанниками детсада в Тольятти
В Тольятти сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы встретились с воспитанниками детского сада «Матрешка». Общество
438
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
215
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
257
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
232
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
468
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
418
Весь список