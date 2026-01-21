Ярким событием начала 2026 года в автомобильном спорте России станет традиционная Гонка чемпионов, которая проводится в Самарской области с 1996 года. (0+)
На ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка Ставропольского района соберутся сильнейшие автогонщики страны: победители Российской серии кольцевых гонок, чемпионатов России по дрифту и ралли, пилоты формульных гонок.
Участники будут соревноваться на одинаковых автомобилях - гоночных версиях Lada Vesta и Lada Iskra с двигателем объемом 1,8 литра с секвентальной 5-ступенчатой коробкой передач.
Быстрейший пилот станет обладателем переходящего трофея «Серебряная ладья»
Трансляция гонки будет проходить в соцсетях команды LADA Sport ROSNEFT, решающие заезды покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».
Полигон у села Сосновка, Ставропольский район
24 января | 10:45
А накануне Гонки чемпионов в Тольятти пройдет традиционная автограф-сессия с пилотами - участниками соревнований. Пообщаться со звездами автоспорта болельщики смогут в пятницу, 23 января. Вход свободный!
Тольятти, Революционная, 82а
️23 января | 18:00-19:00
Фото: минспорта СО