Ярким событием начала 2026 года в автомобильном спорте России станет традиционная Гонка чемпионов, которая проводится в Самарской области с 1996 года. (0+)

На ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка Ставропольского района соберутся сильнейшие автогонщики страны: победители Российской серии кольцевых гонок, чемпионатов России по дрифту и ралли, пилоты формульных гонок.

Участники будут соревноваться на одинаковых автомобилях - гоночных версиях Lada Vesta и Lada Iskra с двигателем объемом 1,8 литра с секвентальной 5-ступенчатой коробкой передач.

Быстрейший пилот станет обладателем переходящего трофея «Серебряная ладья»

Трансляция гонки будет проходить в соцсетях команды LADA Sport ROSNEFT, решающие заезды покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».

Полигон у села Сосновка, Ставропольский район

24 января | 10:45

А накануне Гонки чемпионов в Тольятти пройдет традиционная автограф-сессия с пилотами - участниками соревнований. Пообщаться со звездами автоспорта болельщики смогут в пятницу, 23 января. Вход свободный!

Тольятти, Революционная, 82а

️23 января | 18:00-19:00

Фото: минспорта СО