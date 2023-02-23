24 февраля в «МТЛ Арена» пройдут финальные матчи регионального этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

Завтра, 24 февраля, на паркете УК «МТЛ Арена» пройдут решающие матчи регионального этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
Расписание:
10:00 Матч за 3 место у девушек
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук - ГБОУ СОШ №2 ж/д ст. Клявлино
11:50 Матч за 3 место у юношей
ГБОУ Гимназия №1 г.о. Новокуйбышевск - ГБОУ Лицей г.о. Сызрань
13:40 Матч за 1 место у девушек
ГБОУ СОШ №10 г.о. Отрадный - ГБОУ Лицей с. Хрящевка
15:30 Матч за 1 место у юношей
ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский - ГБОУ Лицей с. Хрящевка
17:00 - Церемония награждения
Победители представят 63 регион в финале Приволжского федерального округа.
Фото: минспорта СО