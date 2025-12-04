14 декабря в Меге Самара состоится благотворительный вечер бокса лиги WILD COLLAR BOXING Ru. Яркое завораживающее шоу, в котором примут участие лучшие молодые спортсмены Самарской области 16-18 лет, начнется в 17:00. По словам организаторов, спортивного клуба «Витязь», это событие станет важной стартовой площадкой для будущих достижений в таком популярном виде спорта, как бокс.

В рамках вечернего шоу пройдет десять боев, где соперников подберут исходя из уровня их подготовки. Каждая схватка станет серьезным испытанием и позволит участникам продемонстрировать свои сильные стороны. Все спортсмены проведут по одному бою за вечер, каждый из которых продлится три трехминутных раунда.

В этот же день с 11:00 до 16:00 состоятся матчевые встречи юных боксеров со всей Самарской области возрастная группа 11-16 лет. В них примут участие юные спортсмены Самарской области в своих категориях.

Идею проведения турнира выдвинул профессиональный боксер Егор Бакулин. Специальные гости вечера: боксер-профессионал Максим Власов, двукратный чемпион России Эдгард Москвичев, чемпион Азии по версии WBA Саид Чалоян, профессиональный спортсмен Гегам Хчоян, чемпион лиги RCC Hard Владимир Маркелов, заслуженный мастер спорта СССР по боксу Василий Шишов и другие известные российские бойцы. У зрителей будет возможность принять участие в фотосессии с ними и получить автограф у любимого спортсмена.

«Мы убеждены, что спорт играет ключевую роль в формировании здорового образа жизни и поддержки юных талантов. Благотворительный турнир по боксу, который состоится в МЕГЕ Самара, станет уникальной возможностью для начинающих боксеров заявить о себе и показать свои способности широкой аудитории. Мы гордимся поддержкой детского спорта и уверены, что каждый участник получит мощный заряд мотивации двигаться вперед и достигать новых высот», – сообщила управляющая МЕГИ Самара Лиана Шанидзе.

Кроме самого турнира в этот день пройдет аукцион, лотами которого станут рисунки юных художников с особенностями развития, подопечных благотворительного фонда «Источник Веры». Все собранные средства будут переведены на поддержку семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.