13-летний шахматист Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории РФ

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Российский шахматист Иван Землянский на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 20 мая выполнил четвертую норму международного гроссмейстера и в возрасте 13 лет, восьми месяцев и 20 дней стал самым молодым представителем РФ, который смог это сделать. Об этом 21 мая сообщили в Федерации шахмат России (ФШР), пишут "Известия".

«Уже по итогам восьми туров Иван Землянский выполнил заключительную норму гроссмейстера (четвертую по счету, но требуется одно выполнение в «швейцарках») и на ближайшем конгрессе ФИДЕ (Международная шахматная федерация. — Ред.) станет обладателем наивысшего шахматного звания. <…> Результат молодого игрока входит в десятку лучших достижений шахматных вундеркиндов всех времен и народов», — говорится на сайте организации.

Фото: pxhere.com