12 спортсменов из Самарской области - призеры чемпионата и первенства мира по пляжному теннису

Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису, которые проходили в Италии с 1 по 8 сентября. В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
Женщины
Елизавета Кудинова Самара / Анастасия Семенова Рыбинск - золото
Юниорки U18
Алиса Ошкина / София Родина обе - Тольятти - серебро
Алина Зайцева / София Тарасова обе - Самара - бронза
Девушки U16
Алина Зайцева / Софья Котякова обе - Самара - серебро
Микст U16
Михаил Макаров Санкт-Петербург / Алина Зайцева Самара - золото
Девушки U14
Мария Страхова / Варвара Страхова обе - Самара - золото
Алёна Ошкина / Алёна Самарина обе - Тольятти - серебро
Микст U14
Алёна Ошкина Тольятти / Тимофей Мартынов Самара - золото
Мария Страхова Самара / Кевин Джелли Италия - серебро
Девушки U12
Ксения Котова Самара / Варвара Корюкова Рыбинск - серебро
Фото: минспорта СО