12 спортсменов из Самарской области - призеры чемпионата и первенства мира по пляжному теннису

Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису, которые проходили в Италии с 1 по 8 сентября. В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.

Женщины

Елизавета Кудинова Самара / Анастасия Семенова Рыбинск - золото

Юниорки U18

Алиса Ошкина / София Родина обе - Тольятти - серебро

Алина Зайцева / София Тарасова обе - Самара - бронза

Девушки U16

Алина Зайцева / Софья Котякова обе - Самара - серебро

Микст U16

Михаил Макаров Санкт-Петербург / Алина Зайцева Самара - золото

Девушки U14

Мария Страхова / Варвара Страхова обе - Самара - золото

Алёна Ошкина / Алёна Самарина обе - Тольятти - серебро

Микст U14

Алёна Ошкина Тольятти / Тимофей Мартынов Самара - золото

Мария Страхова Самара / Кевин Джелли Италия - серебро

Девушки U12

Ксения Котова Самара / Варвара Корюкова Рыбинск - серебро

Фото: минспорта СО