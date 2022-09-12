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12 сентября в Самаре начала работу комиссия по допуску участников на Всероссийский день бега «Кросс нации»

12 сентября 2022 18:37
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Для удобства участников регистрация на центральный старт «Кросса нации» будет проводиться в течение нескольких дней.

Сегодня, 12 сентября, в Самаре начала работу комиссия по допуску участников на Всероссийский день бега «Кросс нации». Уже в субботу, 17 сентября, поклонники легкой атлетики и здорового образа жизни Самарской области смогут принять примут участие в «Кроссе нации – 2022».

В этом году для удобства участников регистрация на центральный старт «Кросса нации», который состоится на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена», будет проводиться в течение нескольких дней: с 12 по 16 сентября 2022 года (с 12.00 ч. до 20.00 ч.) комиссия по допуску будет работать по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 320а, СК «Ипподром-Арена» (холл 1 этажа). На территории магазина «Максидом» работает бесплатная парковка (3 часа). А 17 сентября, в день забега, комиссия будет работать на прилегающей территории к стадиону «Солидарность Самара Арена» (г. Самара, ул. Демократическая, 57) с 08.30 до 09.30 (на все дистанции) и с 08.30 до 13.00 только для регистрации на массовый забег.

Заявки подаются в комиссию по допуску лично участниками или представителем организации, только по указанному адресу. Участники соревнований могут принять участие в забеге только при наличии допуска врача! Подробная информация о работе комиссии по допуску и перечень необходимых документов опубликован на сайте министерства спорта Самарской области.

В этом году забеги пройдут на территории всех муниципальных районов и городских округов 63 региона.

Легкоатлетический забег проводится по всей России и является одним из самых масштабных проектов по количеству участников и географическому охвату. «Кросс нации» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В прошлом году в «Кроссе нации» в центральном старте в Самаре приняли участие более 2500 спортсменов со всей области, а всего в регионе стартовало около 8 тысяч любителей бега.

В этом году в день бега пройдут забеги на дистанции 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям. В рамках мероприятия будет работать площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», на которой каждый желающий сможет пройти испытания (тесты) комплекса ГТО. А также спортивно-туристическая площадка «искусственный скалодром», площадка от клуба виртуальной реальности и интерактивные площадки от физкультурно-спортивных организаций региона.

Победители и призеры забегов будут награждены медалями, дипломами Министерства спорта Российской Федерации.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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