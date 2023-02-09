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10 февраля «Крылья Советов» сыграют два матча

9 февраля 2023 20:31
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«Крылья» находятся в Турции, где тренируются в двухразовом режиме.

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» приступили к тренировкам на заключительном сборе перед возобновлением Кубка России и РПЛ. «Крылья» находятся в Турции, где тренируются в двухразовом режиме.

Вместе с командой на третий сбор отправились футболисты молодежного состава – защитник Артур Загородников и полузащитник Расиль Асайдулин.

Завтра «Крылья» проведут два контрольных матча. Соперниками нашей команды станет молодежная команда московского «Спартака» и казахстанский клуб «Аксу». Матчи начнутся в 12:00 и 18:00 по самарскому времени. За текстовой трансляцией игр можно будет следить в телеграм-канале «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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