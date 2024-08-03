10 августа на самарской набережной пройдет День физкультурника

181

10 августа 2024 года в Самаре состоится спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. На набережной реки Волга для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу.

Мероприятие организовано Администрацией городского округа Самара совместно с региональным министерством спорта.

В 8 утра на Первомайском спуске состоится зарядка с чемпионом, а с 10 часов стартует баскетбольный турнир «Оранжевый мяч».

Основная программа праздника начнется с 17 часов. Состоится чествование лучших спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта и вручение государственных наград.

В рамках шоу-программы «В ритмах спорта!» пройдет массовый «Спортивный вальс», подведение итогов фотоконкурса «Физкульт-привет!», конкурса арт-объектов «Спортивная губерния» и «Гонки блогеров».

Пройдет массовая общественная акция «Вместе с Родиной!» в поддержку участников СВО и фестиваль по военно-прикладным видам спорта с участием спортсменов–парашютистов Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России. В поддержку здорового образа жизни развернется работа площадки «Выбираю здоровье!».

С 17:00 начнут работу более 40 интерактивных площадок. Гости праздника посетят локации авиамодельного спорта, федерации кинологического спорта, северной ходьбы, спортивного ориентирования, также будут работать студия спортивного дизайна, дриблинг в хоккее, фехтование, скалодром, аттракционы «Детская страна» и «Спортлэнд». Состоятся турниры по армрестлингу, роллер-спорту, шахматам, городошному спорту, финалы фестиваля фиджитал-спорта и компьютерного спорта, фестиваля борьбы «Новая высота» и фестиваля единоборств «АйкиЛето2024», различные мастер-классы, презентации фитнес-клубов и производителей спортивного оборудования. Гости смогут пройти обучение современному мечевому бою и стать свидетелями установления рекорда России по спортивному метанию ножа, посетить площадки профессиональных клубов: волейбольной «Новы» и спидвейной «Мега-Лады».

Будет работать локация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, информационная площадка проекта «Стань чемпионом» и интерактивная площадка «Сто лет в движении».

На пляже пройдут бесплатные занятия по йоге, силовой гимнастике, боксу, пляжному футболу, пляжному волейболу, пляжному теннису, флаинг диску, зумбе, дыхательной гимнастике, фитнесу. А в акватории Волги состоится парусная регата.

На четвертой очереди набережной у Ладьи развернется локация «Спорт в кино!», в программе будут представлены документальные и художественные фильмы о спорте, спортсменах, тренерах. Также состоится обсуждение в формате открытого микрофона.

Все площадки объединит тематическая взрослая и детская спортивная игра, участниками которой смогут стать все гости спортивного праздника.

Финальным спортивным мероприятием Дня физкультурника станет легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», который объединит участников на дистанциях 300, 600 и 1586 метров, 5 и 10 километров.