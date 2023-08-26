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Картофель, морковь, лук, капуста, перец, зелень – весь борщевой набор на своих 20 га выращивает овощевод из Шигонского района Алексей Крылов. Ко всей продукции у фермера строгие требования по экологической чистоте, сообщает Агро-Информ 63.



– Только вода, земля и солнце – вот на чем все у нас растет. Нитратов в овощах нет точно. Удобрения не используем, а вот севооборота придерживаемся строго. Овощи сеем только после паров, – рассказывает Алексей.



Крупные – не значит самые хорошие. Кабачки нужно успеть срезать, пока они не перезрели. А растут эти овощи быстро. Успевать сложно: работников в хозяйстве не хватает. Поэтому фермер и сам работает, и детей привлекает. Даша – экономист по образованию, в этом году окончила вуз, но работы на грядках не чурается.



– Кабачки больше 20 см уже не подойдут. За ночь они вырастают до 6 см. Поэтому собирать нужно каждый день. И очень тщательно проверять кусты, – поясняет Даша между делом.



– В брак идут и неправильно срезанные кабачки. Нужно оставлять примерно один сантиметр плодоножки, – дополняет ее брат Саша. Он пока учится в школе. Но уже видит себя продолжателем дела отца.



Уборочная на овощных грядках фермерского хозяйства началась еще в июне. Первой была зелень, потом пошли кабачки. А сейчас реализуют капусту, морковь и свеклу. Продукция большей частью идет на прилавки рынков и магазинов Шигонского и Сызранского районов.



Одна из главных задач, поставленных главой региона Дмитрием Азаровым перед АПК, – обеспечение продовольственной безопасности, включающей в том числе насыщение рынка картофелем и овощами. Эти культуры в хозяйствах Самарской области посажены на площади 8,1 тыс. га.

Фото: Агро-Информ 63