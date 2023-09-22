В Самарской области завершается уборка зерновых культур и продолжается сев озимых 

Я нашел ошибку
Главные новости:
В общей сложности подарки от энергетиков получили 262 первоклассника.
Тольяттинские первоклассники получили подарки от энергетиков «Т Плюс»
Более 200 специалистов по работе с молодежью повысят свои компетенции.
В Самарской области стартовала образовательная программа «Не работа, а миссия»
В Самарской выставке профессий участвует 15 работодателей, которые презентовали рабочие места инженера-конструктора, повара, слесаря, электромонтера, литейщика и других востребованных профессий.
Состоялось официальное открытие Самарской выставки профессий
Участникам представили новые техники аэродизайна, работы с шарами-гигантами и организации фотозон.
В региональном центре «Мой бизнес» состоялся обучающий курс для декораторов праздников
В Самаре состоялся молебен в храме Александра Невского за упокой душ погибших сотрудников уголовно-исполнительной системы.
«Вахта памяти»: в УФСИН СО прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников УИС
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Подать заявку можно до 15 октября.
Принять участие во Всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес» приглашают социальных предпринимателей и НКО
Форум призван объединить на одной площадке региональные центры инжиниринга, инжиниринговые компании и ключевые предприятия – потребители инжиниринговых услуг.
Традиционный инжиниринговый форум пройдет в технопарке «Жигулевская долина»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.08
-0.54
EUR 102.36
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Принять участие во Всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес» приглашают социальных предпринимателей и НКО
Донецкий академический симфонический оркестр им. С. Прокофьева выступил в Самарской филармонии
23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области завершается уборка зерновых культур и продолжается сев озимых 

22 сентября 2023 14:57
134
Самый большой объем работ в осенний период предстоит по уборке подсолнечника, у которого только наступила биологическая зрелость.

В Самарской области завершается уборка зерновых культур. Сейчас аграрии ведут уборку овощей, гречихи, кукурузы, сои и льна. Самый большой объем работ в осенний период предстоит по уборке подсолнечника, у которого только наступила биологическая зрелость.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на 22 сентября 2023 года сельскохозяйственными предприятиями региона собрано более 2,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и 140 тыс. тонн подсолнечника.

Обеспечение продовольственной безопасности, внедрение отечественных разработок и технологий – основные задачи, поставленные главой региона Дмитрием Азаровым перед предприятиями АПК Самарской области. «Нам есть чем гордиться. Я искренне благодарю всех тружеников села за выдающиеся достижения последних лет», - неоднократно подчеркивал глава региона. На состоявшейся в сентябре юбилейной самарской агропромышленной выставке убернатор сказал, что в последние годы отрасль сельского хозяйства региона активно и динамично развивается. Это заметно и на федеральном уровне: «Вы знаете, что совсем недавно во время визита Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев отметил ускоренные темпы развития сельского хозяйства Самарской области по сравнению даже с высокими общероссийскими темпами».

В КФХ «Прогресс» ведут уборку подсолнечника, стараясь завершить все до дождей. Тракторист Александр Чиликин делает за день больше восьми рейсов от поля на зерноток. Грузоподъёмность его прицепа – восемь тонн семечек. «Я знаю, что работаю ради благополучия своей семьи и в целом всей страны. Своё продовольствие будет – никакими санкциями нас никто не испугает, - рассуждает Александр. – В деревнях сейчас без работы только ленивый. Если есть у человека желание работать, он всегда себе хорошее место найдёт. Я и условиями труда, и зарплатой доволен. Что касается техники, то обслуживают ее вовремя, проблем с топливом в нашем хозяйстве не было».

В тоже время в хозяйствах продолжается сев озимых зерновых культур. Перед аграриями региона поставлена задача по увеличению озимого клина. В текущем году озимые культуры были собраны с площади 471 тыс. га, под урожай будущего года уже посеяно свыше 500 тыс. га.

В Алексеевском районе озимые займут 25 тысяч гектаров. «Судя по погоде, можно рассчитывать на хороший урожай в следующем году. Зерно попадает во влажную землю. Семена успеют прорасти до морозов, сформируют мощную корневую систему. Главное, чтобы зимовка прошла без проблем, а весной подкормим и озимые быстро пойдут в рост», – считает опытный механизатор Олег Бредихин, житель села Герасимовка. Он говорит, что пшеницу сеет уже на втором поле, проходя в день по 60-70 га земли. Поддерживать хорошие темпы помогает современная техника. По словам механизатора, его трактор от отечественного производителя, при этом надёжный и комфортный.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проектированием самарского межвузовского кампуса займется «Архитектурное бюро «Студия 44»
22 сентября 2023  12:48
Проектированием самарского межвузовского кампуса займется «Архитектурное бюро «Студия 44»
201
Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области 25 сентября
22 сентября 2023  11:30
Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области 25 сентября
217
Самарский губернатор рассказал о предложениях по развитию рынка труда 
22 сентября 2023  09:36
Самарский губернатор рассказал о предложениях по развитию рынка труда 
251
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
21 сентября 2023  13:08
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
382
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
21 сентября 2023  10:45
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
823
Весь список