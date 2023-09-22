В Самарской области завершается уборка зерновых культур и продолжается сев озимых 

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В Самарской области завершается уборка зерновых культур. Сейчас аграрии ведут уборку овощей, гречихи, кукурузы, сои и льна. Самый большой объем работ в осенний период предстоит по уборке подсолнечника, у которого только наступила биологическая зрелость.



По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на 22 сентября 2023 года сельскохозяйственными предприятиями региона собрано более 2,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и 140 тыс. тонн подсолнечника.



Обеспечение продовольственной безопасности, внедрение отечественных разработок и технологий – основные задачи, поставленные главой региона Дмитрием Азаровым перед предприятиями АПК Самарской области. «Нам есть чем гордиться. Я искренне благодарю всех тружеников села за выдающиеся достижения последних лет», - неоднократно подчеркивал глава региона. На состоявшейся в сентябре юбилейной самарской агропромышленной выставке убернатор сказал, что в последние годы отрасль сельского хозяйства региона активно и динамично развивается. Это заметно и на федеральном уровне: «Вы знаете, что совсем недавно во время визита Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев отметил ускоренные темпы развития сельского хозяйства Самарской области по сравнению даже с высокими общероссийскими темпами».



В КФХ «Прогресс» ведут уборку подсолнечника, стараясь завершить все до дождей. Тракторист Александр Чиликин делает за день больше восьми рейсов от поля на зерноток. Грузоподъёмность его прицепа – восемь тонн семечек. «Я знаю, что работаю ради благополучия своей семьи и в целом всей страны. Своё продовольствие будет – никакими санкциями нас никто не испугает, - рассуждает Александр. – В деревнях сейчас без работы только ленивый. Если есть у человека желание работать, он всегда себе хорошее место найдёт. Я и условиями труда, и зарплатой доволен. Что касается техники, то обслуживают ее вовремя, проблем с топливом в нашем хозяйстве не было».



В тоже время в хозяйствах продолжается сев озимых зерновых культур. Перед аграриями региона поставлена задача по увеличению озимого клина. В текущем году озимые культуры были собраны с площади 471 тыс. га, под урожай будущего года уже посеяно свыше 500 тыс. га.



В Алексеевском районе озимые займут 25 тысяч гектаров. «Судя по погоде, можно рассчитывать на хороший урожай в следующем году. Зерно попадает во влажную землю. Семена успеют прорасти до морозов, сформируют мощную корневую систему. Главное, чтобы зимовка прошла без проблем, а весной подкормим и озимые быстро пойдут в рост», – считает опытный механизатор Олег Бредихин, житель села Герасимовка. Он говорит, что пшеницу сеет уже на втором поле, проходя в день по 60-70 га земли. Поддерживать хорошие темпы помогает современная техника. По словам механизатора, его трактор от отечественного производителя, при этом надёжный и комфортный.

Фото: департамент информационной политики СО