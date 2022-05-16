В Самарской области яровыми культурами засеяно более 500 тысяч гектаров

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В Самарской области яровыми культурами засеяно более 500 тыс. га. На сегодняшний день лидером является Большечерниговский район, здесь посеяно 35,5 тыс. га. Предприятия Большеглушицкого района посеяли 31 тыс. га, а в Безенчукском районе яровой сев прошел на площади более 27 тыс. га.

Глава региона ход проведения весенних плевых работ держит на постоянном контроле. «В ситуации, когда наша страна сталкивается с несправедливыми санкциями, когда нас пытаются ограничить в развитии по всем направлениям экономической, хозяйственной, общественной, культурной деятельности, мы не можем допустить малейшего сбоя при проведении посевной кампании. Нам необходимо создать надежный задел продовольственной безопасности нашего региона и страны в целом», - подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По состоянию на 16 мая в Самарской области зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 375 тыс. га. Почти 50% занимает ячмень, 23% - озимая пшеница. Ведется и сев технических культур: посеяно более 100 тыс. га. подсолнечника.

Специализированными хозяйствами губернии посажено более 2 тыс. га картофеля и 1,5 тыс. га овощей.

Наряду с севом хозяйства Самарской области провели подкормку озимых культур минеральными удобрениями на площади 421 тыс. га, а также ведут обработку паров и осуществляют обработку посевов от болезней, сорняков и вредителей.

«Мы постоянно повышаем плодородие почв перед посевом через различные подкормки. Наша команда придерживается современных стандартов технологии сева и внимательно следит, чтобы семена были высочайшего качества. Мы применяем современные средства защиты растений, постоянно совершенствуем свои компетенции. Понимаем, в нашей работе трафаретов не бывает», – рассказал главный агроном ООО «СХП «Ракита» Кошкинского района Сергей Камалтдинов.

Фото: депаратамент информационной политики СО