В Самарской области планируют построить логистический комплекс по перевалке зерна

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Перспективный инвестпроект в сфере АПК рассмотрели участники рабочей группы по инвестиционным проектам. Компания-инвестор намерена создать в Приволжском районе логистический комплекс по перевалке зерна с речной отгрузкой, ориентированный на экспорт.

Как ранее отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, в Самарской области должны создаваться лучшие условия для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие региона.

Инициатор проекта обратился в областное Правительство для присвоения инвестпроекту статуса стратегического, что позволит ему претендовать на дополнительные инструменты поддержки.

«Мы высоко ценим доверие каждого инвестора, готового развивать бизнес в нашем регионе, — отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев. — Сфера логистики — одна из наших главных точек роста. Инвесторы с такими проектами выбирают Самарскую область, благодаря ее удобному географическому расположению, высокой транспортной доступности и активному развитию логистической инфраструктуры».

Участники рабочей группы поддержали реализацию проекта. Теперь он будет рассмотрен на заседании инвестиционного комитета при губернаторе.

Запуск нового комплекса позволит усилить логистические мощности региона, а также повысить его экспортный потенциал в агропромышленном секторе. На всех этапах реализации инвестпроект будут сопровождать специалисты Агентства по привлечению инвестиций в сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами.

Поддержка бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».