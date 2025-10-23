В Самарской области награждены труженики села

160

В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Чествовали тех, чей труд составляет основу продовольственного благополучия региона: передовых механизаторов, животноводов, агрономов, руководителей сельхозпредприятий и ветеранов отрасли. Более 20 тружеников села были удостоены высоких государственных и региональных наград.

По поручению главы региона Вячеслава Федорищева участников события поздравил заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов. «Уборочная кампания в этом году подходит к завершению, и, как всегда, наши сельхозтоваропроизводители демонстрируют высокие результаты. Урожайность зерновых и зернобобовых культур вновь превзошла ожидания. На сегодняшний день намолочено уже более 3,1 млн тонн зерна — это на 324 тыс. тонн больше, чем предусмотрено планом на 2025 год, и на 403 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года. За этими цифрами — ваш напряжённый, самоотверженный труд, глубокая преданность делу, любовь к родной земле и ответственность перед будущим региона и страны», - говорится в обращении губернатора.

За многолетний добросовестный труд, внедрение инноваций и высокие производственные результаты передовикам аграрного сектора присвоено звание «Почётный работник агропромышленного комплекса России» и вручены Почётные грамоты Минсельхоза РФ.

Почти 20 тысяч гектаров земли в Камышлинском районе обрабатывает сельхозпредприятие «Раздолье». Как отмечает руководитель предприятия Фаиль Шаймарданов, любовь к земле, труду и современные технологии помогают достигать больших результатов. «Результаты, которых мы добиваемся, — это заслуга всех моих сотрудников, а значит, и награда общая. Мы работаем, чтобы восстанавливать и развивать отрасль», — поделился аграрий, получивший звание «Почётный работник агропромышленного комплекса России».

Отраслевыми наградами отмечены сотрудники хозяйств и предприятий, внесшие значительный вклад в развитие аграрного сектора Самарской области.

Особая благодарность прозвучала в адрес более чем 400 организаций агропромышленного комплекса, которые оказывают колоссальную поддержку военнослужащим и их семьям.

«Чтобы победа наступила как можно скорее, мы все должны помогать ребятам - быть рядом с ними душой и делом, делами своими показывать, что мы вместе», - уверен Владимир Кудряшов, директор ООО «Премьер Агро», удостоенный почётного знака губернатора Самарской области «За содействие Вооружённым Силам Российской Федерации» III степени.

Концертная программа, подготовленная самарскими творческими коллективами, была посвящена подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны и продолжению этих традиций в современных семьях — многие из них многодетные и активно участвуют в развитии села.

Мероприятие стало торжественным признанием вклада аграриев в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны, а также их ключевой роли в социально-экономическом развитии Самарской области.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.