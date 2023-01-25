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В самарских теплицах урожай томатов собирают круглогодично

25 января 2023 21:08
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За год с гектара получают 750 тонн продукции.

Урожай томатов в ООО «Тепличный» собирают круглогодично. В самарских теплицах выращиваются средне- и крупноплодные гибриды «мерлис» и «тореро». За год с гектара получают 750 тонн продукции, сообщает Агро-Информ 63.

"Посев томатов делаем в конце августа – начале сентября, высадку рассады – спустя месяц. Сбор урожая с этих кустов ведется через день до конца лета, после чего мы убираем теплицы и готовимся к новому сезону. До этого выращивали овощи на кокосовом субстрате, но уже второй год используем минеральную вату, на 4–6 растений приходится от 15 до 20 литров субстрата. Полив полностью автоматизирован, через компьютер мы задаем необходимое питание, основываясь на лабораторных исследованиях", – рассказывает главный агроном компании Олег Стратьев.

В теплицах с томатами всегда поддерживается температура в пределах 22–24, ночью до 18 градусов, влажность около 80%, подсветка обеспечивается в течение 16 часов. Чтобы у растений было круглогодичное лето, компания вкладывает серьезные финансовые средства. С 2021 года «Тепличный» является получателем субсидий на возмещение 10% от затрат, понесенных в связи с выращиванием овощей защищенного грунта, на электрическую и тепловую энергию, а также природный газ.

 

Фото:   Агро-Информ 63

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