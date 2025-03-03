В регионе выстроена многоступенчатая система подготовки будущих специалистов аграрного сектора

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Кадровое обеспечение АПК – важнейшая задача, которую предстоит решить регионам страны в ближайший пятилетний период. В Самарской области приоритет этого направления определен Программой социально-экономического развития региона, которую представил в прошлом году Губернатор Вячеслав Федорищев. Сейчас на территории области выстраивается многоступенчатая система подготовки и поддержки будущих специалистов АПК, начиная со школы.

На сегодняшний день в 13 школах, расположенных в девяти муниципальных районах, успешно реализуется проект «Агроклассы 2.0». В рамках проекта ребята проходят обучение по современным, востребованным специальностям: «Сельскохозяйственная биотехнология», «Основы ветеринарии», «Цифровые технологии в АПК» и «Основы химического мониторинга агроландшафтов». «Это интересно в первую очередь самим ребятам, которые выбирают агроклассы как вариант предпрофессиональной подготовки. Они видят перспективу этих профессий и по своей инициативе изъявляют желание посещать агрокласс», - говорит директор школы села Сургут Елена Орехова.

Для старшеклассников реализуется проект «АгроЮниоры», цель которого – сформировать у школьников осознанный выбор профессий в сельскохозяйственной сфере. «Проводим тематические конкурсы, обучающие игры и экскурсии на предприятия агропромышленного комплекса в различных форматах для учащихся 8-10 классов. Мы организуем целый комплекс мероприятий, направленных на привлечение выпускников школ к поступлению в учебные заведения среднего профессионального образования Самарской области по сельскохозяйственным направлениям», - рассказывает исполняющая обязанности директора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Самара-АРИС» Ольга Никитина.

Абитуриенты высших учебных заведений могут принять участие в проекте «Здесь начинается профессия», который помогает вести усиленную подготовку студентов образовательных учреждений, готовящих кадры для АПК, в том числе к чемпионатам профессионального мастерства.

Необходимо отметить, что на каждом этапе профессионального обучения действуют меры государственной поддержки, предусмотренные как для студентов и молодых специалистов, так и для работодателей.

Например, возобновлены практики целевого обучения. Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия выступает заказчиком и оплачивает целевое обучение за счет средств областного бюджета. Работодатели получают обязательство обеспечить трудоустройство выпускников в соответствии с квалификацией, полученной в результате образовательной программы, а обучающиеся, в свою очередь, обязаны трудоустроиться по окончании учебного заведения не менее, чем на три года по специальности.

Кроме того, для закрепления молодых специалистов предусмотрена адресная материальная помощь. Им предоставляются как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Осенью прошлого года, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева, размер этих выплат был увеличен почти в три раза. В настоящее время единовременные суммы варьируются от 103,5 тыс. рублей до 207 тыс. рублей, а ежемесячные выплаты составляют от 4248 до 11682 рублей в зависимости от уровня образования молодого специалиста.

В 2024 году Самарская область активно включилась в реализацию федерального проекта «Кадры в АПК», который является частью национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В рамках этого проекта продолжится возмещение до 90-95% затрат по договорам целевого обучения, охватывающим оплату труда и проживание студентов, а также различные стимулирующие выплаты для обучающих специалистов и учителей, ремонт и оснащение учебных аудиторий и классов.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области