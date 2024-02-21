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В облправительстве подвели итоги развития животноводства в 2023 году и обсудили планы на ближайшую перспективу

21 февраля 2024 17:06
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В прошлом году в Самарской области выросло производство молока.

21 февраля 2024 года и.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела совещание с главами муниципальных районов губернии. Главной темой совещания, которое состоялось на площадке регионального центра «Мой бизнес Самарской области», стали итоги развития животноводческой отрасли в 2023 году и планы на ближайшую перспективу.

 «Перед нами сегодня стоит очень важная задача, поставленная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны. Сейчас на территории Самарской области обеспеченность мясом и молоком составляет немногим более 50%, нужно однозначно увеличивать эту цифру», - начала совещание Наталья Катина.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что животноводство для региона, учитывая объем рабочих мест и круглогодичную занятость на производстве, является направлением, на котором сфокусированы основные меры поддержки. Еще несколько лет назад в губернии круг получателей субсидий на сельскохозяйственную технику ограничили животноводческими предприятиями, что помогло повысить приоритетность отрасли. В 2023 году на поддержку регионального животноводства было направлено свыше 1,4 млрд. рублей из областного и федерального бюджетов. Более трети из них составили субсидии за счёт средств областного бюджета в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока.

Об итогах развития отрасли доложил врио первого заместителя министра регионального минсельхоза Евгений Афанасьев. Он сообщил, что одним из результатов предоставления финансовой поддержки, а также  качественного подхода к формированию рациона, условиям содержания, своевременному проведению ветеринарно-профилактических мероприятий, стало повышение средней продуктивности молочных коров в сельскохозяйственных организациях. По итогам года она составила 7390 кг.

«В Самарской области имеются значительные резервы по увеличению поголовья сельскохозяйственных животных и повышению объемов производства продукции животноводства. Главным из них является привлечение инвесторов, - считает Евгений Афанасьев. - Итогом такой работы прошлого года стал запуск молочно-товарной фермы ООО «Карабикулово» в Шенталинском районе. Кроме того, сейчас ведется строительство животноводческого комплекса в Клявлинском районе мощностью 3550 голов коров и 5100 голов молодняка КРС».

Привлечение крупного инвестора в регион позволило увеличить объемы производства мяса птицы. Филиал «Самарский» ОАО «Токаревская птицефабрика», осуществляющий деятельность на мощностях Тимашевской птицефабрики, только за прошлый год увеличил объемы производства продукции на 8 тыс. тонн. В 2023 году предприятием произведено 46,8 тыс. тонн мяса птицы. В настоящее время на предприятии осуществляется масштабная реконструкция. Планируется, что по ее завершении и вводе в эксплуатацию еще трех откормочных площадок объем производства мяса птицы на птицефабрике достигнет 75 тыс. тонн в год.

На совещании обсудили реализацию мероприятий по оздоровлению хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота и обеспечению общей эпизоотической безопасности и ветеринарного благополучия в регионе, а также исполнение основных положений Федерального закона № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства».

«В текущем году на развитие животноводства предусмотрено более 1,5 млрд рублей, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин. -  Поддержка будет оказываться по восемнадцати направлениям. В приоритете по-прежнему – производство молока и мяса».

Вклад в развитие животноводческой отрасли вносят и малые формы хозяйствования. В текущем году только в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, предстоит предоставить гранты «Агростартап» на общую сумму 145 млн. рублей.

На совещании отметили тенденцию в некоторых муниципальных образованиях к снижению поголовья крупного рогатого скота. Прозвучал ряд предложений о дополнительных мерах поддержки отрасли, которые могли бы открыть новые возможности для развития фермерских хозяйств, - например, субсидирование капитальных затрат на расходы, связанные с молочным животноводством. Все предложенные меры будут проработаны региональным министерством сельского хозяйства.

 

Фото: Дмитрий Бурлаков, «Волжская коммуна»

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