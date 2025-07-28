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Уборка урожая зерновых на полях Самарской области в разгаре. На текущую дату намолочено 1 млн 8 тыс. тонн зерна.

Убрано 298 тыс. гектаров – в среднем почти 34 центнера с гектара.

Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур (более 40 центнеров с гектара) – в хозяйствах Борского, Волжского, Кошкинского, Сергиевского и Челно-Вершинского районов.



Специализированные хозяйства региона ведут уборку ранних сортов картофеля и овощных культур. Собрано 1273 тонны картофеля и 3359 тонн овощной продукции.

Кроме того, в регионе продолжается заготовка кормов, проводятся работы по подготовке паровых полей для посева озимых под урожай 2026 года.



"Уборочная страда – напряженное время для всех аграриев. Благодарю за ваш ответственный труд и желаю отличных результатов", - написал Вячеслав Федорищев.