Самарскую область посетила глава Минсельхоза России Оксана Лут

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12 июля состоялась двусторонняя встреча министра с Вячеславом Федорищевым.

Губернатор подчеркнул: в регионе активно внедряют новые технологии в сельское хозяйство, используются БАС, пишет Сова.

- Мы очень рады, что у нас работают несколько крупных производителей беспилотной составляющей, и их технологии уже позволяют сельхозпроизводствам работать чуть более эффективно. Поэтому здесь мы и поддерживаем производителей, разработчиков, а самое главное - стимулируем сельхозпроизводителей, чтобы они переходили на эти технологии, - сказал Вячеслав Федорищев.

Глава Минсельхоза акцентировала внимание: Самарская область все больше становится сельскохозяйственным регионом.

- В прошлом году Самара поставила рекорд по производству подсолнечника. Самара ассоциируется с этой культурой. Каждый год мы увеличиваем объем производства, что позволяет создавать здесь новые предприятия по переработке. В этом году тоже ожидаем очередной рекорд от Самары, - отметила Оксана Лут.

Также вместе Оксана Лут и Вячеслав Федорищев прибыли в Самарский государственный аграрный университет. Министр приняла участие во вручении дипломов. Среди выпускников - Наталья и Константин Морозовы. Они познакомились на первом курсе во время вручения студенческих билетов и спустя 2,5 года создали семью.

Оксана Лут обратилась к выпускникам:

- Очень надеюсь, что после получения диплома ваш путь будет связан именно с агропромышленным комплексом. Это хорошая отрасль в России - одна из лучших. Если вы в рамках образования смотрели, как развивалась наша отрасль за последние 10 лет, Россия сделала рывок по всем показателям - по производству, по экспорту.

Фото: скрин видео Сова