Самарский «Тепличный» повышает эффективность производства с помощью бережливых технологий

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Сельскохозяйственные предприятия Самарской области, наряду с промышленными, внедряют инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев считает повышение производительности труда приоритетным. «На протяжении последних лет регион — в лидирующей группе рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта. По предварительным итогам 2024 года у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия», — отмечает губернатор.

Пример – ООО «Тепличный», ведущее предприятие в Поволжье, обеспечивающее жителей круглогодичным доступом к свежим овощам. Общая площадь теплиц составляет 16 гектаров, где ежегодно собирается более 7 миллионов килограмм овощей. Основные культуры – огурцы и томаты, а также редис, салат и зелень.

В компании стартовал первый этап реализации пилотного проекта, который помогают реализовывать эксперты Регионального центра компетенций. Именно они обучат сотрудников новым методикам повышения производительности.

После обучения эксперты РЦК проведут диагностику производственных процессов, устранят «узкие места» и потери, помогут ускорить производственный цикл, сократить незавершенное производство и увеличить выработку продукции. Всё это в итоге приведет к снижению себестоимости продукции, и положительно скажется на потребителях.

«Наша задача – не просто произвести больше овощей, а сделать их более доступными для наших потребителей, – подчеркнул генеральный директор ООО «Тепличный» Александр Солодкин. – Внедрение бережливых технологий позволит оптимизировать процессы, снизить издержки и, как следствие, предложить нашим покупателям овощи по более привлекательным ценам. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству с РЦК, сможем укрепить наши позиции на рынке и продолжить обеспечивать жителей Самарской области и других регионов свежими и вкусными овощами круглый год».

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что поддержка таких предприятий, как «Тепличный», имеет стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности региона: «Внедрение бережливых технологий позволит «Тепличному» повысить не только свою конкурентоспособность, но и стабильность поставок овощей в регион. Это особенно важно в условиях меняющейся экономической ситуации. Потребители в конечном итоге выиграют от этих улучшений, получив возможность приобретать свежие и качественные продукты по разумным ценам».

Фото: региональный центр компетенций Самарской области