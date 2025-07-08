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Самарские селекционеры представили свои достижения на Всероссийском дне поля

8 июля 2025 17:58
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Самарские селекционеры представили свои достижения на Всероссийском дне поля

Учёные Самарского федерального исследовательского центра (ФИЦ) на Всероссийском дне поля-2025 представили новый сорт озимой пшеницы «Вертикаль», разработанный в сотрудничестве с Ростовским аграрным центром.

На делянках КВХ «Чердынцев», где проходила масштабная выставка в рамках Дня поля, по предварительной договорённости самарские ученые высеяли семена озимых (осенью) и яровых (весной). Всего было представлено 14 сортов зерновых культур самарской селекции.

Сорт «Вертикаль» — абсолютная новинка. Он устойчив к бурой ржавчине, слабо поражается мучнистой росой и имеет уровень поражения септориозом ниже среднего. Его ключевые достоинства — повышенная зимостойкость и засухоустойчивость. Сорт предназначен для выращивания по интенсивным технологиям в степной и лесостепной зонах Среднего Поволжья.

В целом на полигоне было представлено более 230 сортов яровых, свыше 80 сортов озимых, 107 сортов и гибридов овощных культур, а также сорта картофеля и бахчевых. Демонстрационные посевы отечественных сельхозкультур заняли четверть участка, выделенного для экспозиции выставки под открытым небом.

«Это всегда вызывает живой отклик не только у селекционеров, но в первую очередь у сельхозпроизводителей, которые могут наглядно оценить и выбрать тот или иной сорт. Тем более здесь предоставляется уникальная возможность встретиться с оригинаторами сортов, познакомиться с селекционными новинками и договориться о приобретении понравившихся. В ходе осмотра мы пришли к выводу, что сорта, которые мы представили на испытания на данном Дне поля, выглядят очень достойно. Это объясняет большой интерес со стороны сельхозпроизводителей Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областей, особенно к яровой твёрдой пшенице. Многие сорта уже хорошо известны под брендом «Безенчук», — прокомментировал Сергей Шевченко, заведующий отделом селекции Самарского НИИСХ имени академика Тулайкова, филиала Самарского ФИЦ, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН.

Самарские селекционеры участвовали в трёх стратегических семинарах и выступили с докладами. В рамках направления повышения конкурентоспособности отечественной селекции была достигнута договорённость с партнёрами о совместных селекционных программах по сое и яровой пшенице.

Разработка собственных сортов и гибридов — важнейший приоритет национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». К 2030 году уровень технологической независимости России в сфере продовольственной безопасности должен составить 66,7%, а план на 2025 год — 47,6%.

В нашем регионе задачи по поддержке аграрной науки, созданию новых высокоурожайных сортов и гибридов сельхозкультур обозначены в Программе социально-экономического развития Самарской области, представленной губернатором Вячеславом Федорищевым. В этом году в регионе в рамках государственной поддержки аграриям было направлено почти 4 млрд рублей.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

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