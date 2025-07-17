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Самарские аграрные предприятия развивают экспорт при поддержке ФГБУ «Агроэкспорт»

17 июля 2025 12:57
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Самарские аграрные предприятия развивают экспорт при поддержке ФГБУ «Агроэкспорт»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области провело рабочее совещание с представителями Федерального государственного бюджетного учреждения «Агроэкспорт» в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Самарской области».

В ходе мероприятия участники обсудили текущие показатели экспорта сельскохозяйственной продукции региона, перспективы взаимодействия с федеральным центром поддержки экспорта, а также рассмотрели механизмы, направленные на развитие внешнеэкономической деятельности предприятий АПК региона.

По итогам первого полугодия 2025 года объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Самарской области составил почти 180 тысяч тонн. Продукция региона поставлялась в 45 стран. Среди основных импортеров — страны Ближнего Востока и Средней Азии, а также Китай и Беларусь. Ключевыми экспортными позициями АПК Самарской области в текущем году стали продукты масложировой отрасли, которые составили более половины от общего объёма экспорта.

Представители ФГБУ «Агроэкспорт» подробно рассказали о форматах сотрудничества с регионами, включая организацию выездных мероприятий, участие в международных ярмарках и деловых миссиях, а также представили цифровой инструмент поддержки экспортеров — сервис «Персональный помощник по экспорту». Этот ресурс позволяет предприятиям оперативно получать консультации по логистике, сертификации, таможенному оформлению и другим ключевым вопросам экспортной деятельности. Воспользоваться сервисом можно по ссылке: https://aemcx.ru/problem/  .

Особое внимание было уделено инициативе проведения регионального часа с сельхозатташе. Это мероприятие предполагает прямую встречу экспортно-ориентированных предприятий Самарской области с представителями Минсельхоза России, аккредитованными за рубежом. В ходе мероприятий участники смогут получить актуальную информацию о рыночных условиях, требованиях стран-импортёров, возможностях установления деловых контактов, а также задать свои вопросы напрямую специалистам, работающим непосредственно в принимающих странах. Такой формат станет важным инструментом для выхода самарских товаров на новые рынки.

В 2024 году при содействии Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России ряд предприятий Самарской области воспользовались государственной поддержкой, в частности ООО «МИБАО», ООО «НАДО», ООО «ЖВЗ» и ООО «КФ «СЛАСТИ» разместили свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Турции, Вьетнама, Египта, Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Подобрать подходящую меру государственной поддержки можно на официальном сайте ФГБУ «Агроэкспорт».

Задачу по содействию производителям товаров и услуг при развитии внешне-экономической деятельности и выходе на рынки дружественных стран поставил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных задач региона на ближайшие годы», — отмечал глава региона.

Реализация задач проекта «Экспорт продукции АПК» является одним из ключевых направлений национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

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