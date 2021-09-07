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С 10 по 11 сентября на площадке Поволжской машиноиспытательной станции пройдет Поволжская с/х ярмарка
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С 10 по 11 сентября на площадке Поволжской машиноиспытательной станции пройдет Поволжская с/х ярмарка

7 сентября 2021 19:33
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В мероприятии ежегодно принимают участие более 200 предприятий и организаций.

При поддержке Правительства Самарской области с 10 по 11 сентября на площадке Поволжской машиноиспытательной станции (пгт. Усть-Кинельский) пройдет Поволжская сельскохозяйственная ярмарка!

Мероприятие состоится на открытой площадке с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспортебнадзора).

Ярмарка организована в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Работа всех ее разделов будет транслироваться на центральном экране главной сцены.

Добраться до площадки 10-11 сентября можно с 9.00 до 16.00 на бесплатном автобусе от площади Кирова или на маршрутном автобусе № 126 до остановки «Дорожник».

В мероприятии ежегодно принимают участие более 200 предприятий и организаций. Среди них — фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги.

Постоянно действующие разделы:

- «Агротехнопарк» (машины и оборудование для растениеводства и животноводства); 70
- «Эффективное животноводство» (молочное и мясное животноводство, коневодство, птицеводство, рыболовство, пчеловодство);
- «Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности»;
- «Муниципальные районы Самарской области» — реализация национальных проектов на сельских территориях, достижения;
- «Фермерская ярмарка» (продукция фермерских и личных подсобных хозяйств, личных подворий);
- Овощи;
- «Саженцы, садовый инвентарь;
- «Ветеринария. Корма» (ветеринарные препараты, витамины и витаминные комплексы, микроэлементы и минеральные добавки, корма и кормовые добавки, средства защиты животных, оборудование, специализированный инвентарь и аксессуары);
- «Агрохимия» (средства защиты растений, удобрения, почвы, грунты, подкормки, технологии улучшения плодородия почв, стимуляторы роста, технологии переработки отходов);
- Научное обеспечение (образовательные и научно-исследовательские учреждения, проектно-конструкторские организации).

На «Сельской улице» будут представлены экспозиции муниципальных районов Самарской области. Каждая экспозиция включает в себя общую информацию о муниципалитете, реализации национальных проектов, государственных и ведомственных программ, производственные показатели отрасли в данном районе. Кроме того, в рамках экспозиции представлена продукция ведущих сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий переработки, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, а также поделки и сувениры ремесленников и мастеров народного творчества.

Состоятся групповые показательные выступления джигитовочной группы «Борская Крепость» конно-спортивного отделения Борской ДЮСШ.

 

Фото:   минсельхоз СО

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