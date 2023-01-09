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На Большечерниговском комбикормовом заводе основной хлеб нового урожая определен на хранение. Но подработка и сушка зерна еще продолжается – подсолнечник и кукуруза из-за дождей с полей припоздали.

На самом предприятии работают без заминки. Здесь все делается для роста рентабельности предприятия. Этому способствует поэтапное обновление оборудования. Плюс благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» удалось решить более 30 проблем.



"Сразу в нескольких подразделениях завода работали эксперты регионального Центра компетенций. Для оптимизации выбрали процесс переработки и хранения. Пересмотрели работу лаборатории, сушки, весовой и складов. В результате время на отбор проб удалось сократить. Простои снизились", – рассказывает гендиректор Александр Козорезов.



Значительно улучшил производительность труда новый анализатор качества зерна: за 2–3 минуты он определяет все параметры. Сказался и элементарный запас решет.



Главные задачи проекта – оптимизация производственных процессов, устранение скрытых потерь и, как следствие, повышение эффективности. На 138 предприятиях региона внедряются бережливые технологии. К 2024 году их число должно вырасти до 169.

Фото: пресс-служба правительства СО