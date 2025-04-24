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Минсельхоз: РФ планирует увеличить площади посадок картофеля до 286,3 тыс. га

24 апреля 2025 09:52
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Минсельхоз: РФ планирует увеличить площади посадок картофеля до 286,3 тыс. га

Россия увеличит площади под выращивание картофеля до 286,3 тысяч гектаров. Об этом сообщил Минсельхоз России.

Ведомство напомнило, что в прошлом году в стране был собран урожай картофеля на уровне средних многолетних значений – 7,3 миллиона тонн, что обеспечивает основную часть внутренних потребностей России. В большей части регионов РФ посадка этой культуры уже началась, сейчас работы идут с опережением темпов прошлого года.

"Для наращивания собственного производства в текущем году планируется увеличить площади под картофелем до 286,3 тыс. га… По состоянию на 23 апреля, картофель посажен на 41,4 тыс. га (в 2024 году – 35,9 тыс. га). В целом при благоприятных погодных условиях в 2025 году ожидается достойный урожай картофеля", – говорится в сообщении ведомства.

В то же время, с учетом сезонности внутреннего производства картофеля, в первой половине года на российский рынок поступает импортный картофель из дружественных стран. В 2025 году для дополнительного обеспечения страны была установлена квота объемом в 150 тысяч тонн для беспошлинного ввоза картофеля в РФ, пишет Смотрим.

"С учетом того, что Республика Казахстан ввела запрет на вывоз картофеля из страны, в настоящий момент на площадке ЕЭК согласуется решение об увеличении тарифной льготы для РФ до 300 тыс. тонн. Данная мера, действующая до 31 июля 2025 года, позволит полностью закрыть внутренние потребности до поступления нового урожая и благоприятно скажется на ценовой ситуации", – заключило ведомство.

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