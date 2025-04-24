Минсельхоз: РФ планирует увеличить площади посадок картофеля до 286,3 тыс. га

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Россия увеличит площади под выращивание картофеля до 286,3 тысяч гектаров. Об этом сообщил Минсельхоз России.

Ведомство напомнило, что в прошлом году в стране был собран урожай картофеля на уровне средних многолетних значений – 7,3 миллиона тонн, что обеспечивает основную часть внутренних потребностей России. В большей части регионов РФ посадка этой культуры уже началась, сейчас работы идут с опережением темпов прошлого года.

"Для наращивания собственного производства в текущем году планируется увеличить площади под картофелем до 286,3 тыс. га… По состоянию на 23 апреля, картофель посажен на 41,4 тыс. га (в 2024 году – 35,9 тыс. га). В целом при благоприятных погодных условиях в 2025 году ожидается достойный урожай картофеля", – говорится в сообщении ведомства.

В то же время, с учетом сезонности внутреннего производства картофеля, в первой половине года на российский рынок поступает импортный картофель из дружественных стран. В 2025 году для дополнительного обеспечения страны была установлена квота объемом в 150 тысяч тонн для беспошлинного ввоза картофеля в РФ, пишет Смотрим.