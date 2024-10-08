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Глава Минсельхоза призвала идти в церковь и ставить свечки за урожай

8 октября 2024 10:15
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Глава Минсельхоза призвала идти в церковь и ставить свечки за урожай

Лут рассказала, что из-за отсутствия дождей сев озимых идет тяжело, и призвала ставить свечки покровителю дождя и урожая Илье-пророку. По ее словам, в этом году Россия «попала во все возможные природные явления», пишет РБК. 

Из-за того что в ряде регионов, где сеют озимые, давно не было дождей, сев проходит тяжело, от влаги будет зависеть и урожай, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром», передает «Интерфакс».

Планируется посеять около 20 млн га озимых, как и в прошлом году, рассказала Лут. «Сеем просто в песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», — сказала она.

Илья-пророк в народной традиции считается в том числе повелителем дождя и грома, покровителем урожая и плодородия, к нему обращают молитвы об избавлении от засухи и хорошем урожае.

Выступая на форуме, Лут подчеркнула, что в этом году Россия «попала во все возможные природные явления». «Сначала у нас были возвратные заморозки, потом с апреля началась засуха, и она продолжается до сих пор: в некоторых регионах с апреля не было дождя. Сибирь у нас залило, там невозможно было еще несколько недель назад убраться. И саранча налетела, а еще в последнюю неделю на юге был песок, которым замело все посевы, которые остались еще не убранными», — перечислила министр.

Она призвала «не отставать» в изучении влияния биотехнологий на климат, отметив, что то, что в этой сфере «проводят» другие страны, может отражаться и на России.

О неурожае из-за погодных условий в этом году предупреждали, в частности, российские садоводы. Лут говорила, что из-за майских заморозков прогноз урожая яблок снизился с 1,8 млн до 1,5 млн т. Российские власти прорабатывали вопрос поставки дополнительных объемов яблок с дружественными странами. В начале октября производители сидра рассказали, что из-за неурожая в центре и на севере России цены на яблоки выросли, в связи с чем в 2025 году напиток из них также подорожает.

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