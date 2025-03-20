Дачникам назвали опасное удобрение, убивающее рассаду

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Недозревший перегной приводит к ожогам или загниванию корней рассады. Об этом сообщил агроном и биолог Денис Терентьев.

«Перегной, особенно если он не до конца перепрел и не присыпан землей, действительно, может угнетать молодые корни. Он может привести к ожогам или загниванию корней», — приводит слова Тепрентьева aif.ru.

Чтобы этого избежать, агроном посоветовал при внесении перегноя покрывать его слоем почвы, тогда получится избежать прямого контакта с корневой системой. Также правильным решением станет внесение перегноя в междурядья или рассыпание по поверхности грядки с небольшим слоем почвы сверху, пишет Ура.ру.