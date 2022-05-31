Более миллиона гектаров яровых культур посеяно в Самарской области

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Несмотря на то, что погодные условия текущего года сдвинули сроки посевной кампании, аграрии Самарской области продолжают выполнять задачу по обеспечению продовольственной безопасности региона. На 31 мая 2022 года посеяно более 1,2 млн га яровых культур, в том числе свыше 634 тыс. га зерновых и зернобобовых.



Ход посевной находится под постоянным контролем главы региона Дмитрия Азарова. Накануне начала работ он акцентировал внимание глав районов и руководителей сельхозпредприятий на проведении весенних плевых работ.

«В ситуации, когда наша страна сталкивается с несправедливыми санкциями, когда нас пытаются ограничить в развитии по всем направлениям экономической, хозяйственной, общественной, культурной деятельности, мы не можем допустить малейшего сбоя при проведении посевной кампании. Нам необходимо создать надежный задел продовольственной безопасности нашего региона и страны в целом», - подчеркнул губернатор Самарской области.



В структуре проведенного ярового сева 254 тыс. га занимает ячмень, 159 тыс. га – пшеница. Продолжается сев технических культур. Посеяно свыше 517 тыс. га подсолнечника, почти 50 тыс. га льна. Специализированными хозяйствами губернии посажено более 3,2 тыс. га картофеля и свыше 2,2 тыс. га овощей открытого грунта.



Обработка паровых полей первый раз проведена на площади 268 тыс. га. На посевах применяются средства защиты растений: от сорняков обработано 397 тыс. га, от болезней и вредителей – 300 и 350 тыс. га соответственно.



Сельскохозяйственные предприятия региона активно включились в работу по вводу в оборот неиспользуемой пашни. Уже подготовлено более 1,4 тыс. га. Задача же на текущий год – вернуть в сельхозоборот 20 тыс. га.



«Конечно прокормим! У нас все для этого есть: семенной фонд, ГСМ, техника своя, не импортная. Поэтому нам ничто не помешает дать стране зерна!», - говорит Петр Легостаев, директор ООО «Юг Поволжья» м.р. Большечерниговский.

Фото: пресс-служба правительства СО