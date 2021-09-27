Аномальная погода не помешала аграриям Самарской области собрать 1,8 млн тонн зерна

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Предварительные итоги уборочной кампании текущего года обсудили на оперативном совещании, которое в понедельник, 27 сентября, провел губернатор Дмитрий Азаров.

Министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Абашин отметил, что в текущем году площадь уборки урожая составила 2,177 млн га, что на 50 тыс. га больше прошлого года. Валовый сбор зерна в Самарской области на сегодняшний день составляет 1,8 млн тонн при средней урожайности 17,3 центнеров с одного гектара.

«При сложных, аномальных погодных условиях текущего года данного объема нам достаточно для того, чтобы обеспечить внутреннее потребление урожая в объеме 1,1 млн тонн и экспортировать часть произведенной продукции», – подчеркнул министр.

Сегодня продолжается уборка кукурузы на зерно: обработано 40% от общей площади посевов культуры (60 тыс. га). Уже намолочено 52,7 тыс. тонн при средней урожайности 22,3 ц/га. Кроме того, на текущую дату из 740 тысяч га подсолнечника убрано 267 тысяч га, намолочено 309 тыс. тонн при средней урожайности 11,5 ц/га. Также, с площади 19 тыс. га – это лишь половина – собрано 25,3 тыс. тонн сои. Продолжается уборка овощей.

Под урожай следующего года посеяно 437,7 тыс. га озимых. Активно проводится подготовка почвы: уже обработано более 1 млн га. По оперативной информации министерства, хозяйствами области дополнительно введено в оборот 17,9 тыс. га ранее необрабатываемой пашни.

Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев за серьезную эффективность даже в непростых погодных условиях и поручил министерству сельского хозяйства региона провести сравнительный анализ по текущей уборочной кампании с показателями предыдущих лет, когда в области стояла сильная жара. В частности, уже сегодня понятно, что урожай 2021 будет сопоставим с объемами 2019 года, когда погодные условия не были аномальными. Этого удалось достичь за счет применения прогрессивных технологий, орошения, внесению минеральных удобрений, объем которых превысил показатель 2020-го в 1,5 раза.

«Урожай мы еще собираем, но считаю, что за октябрь с анализом надо справиться. И мы с вами, традиционно подводя итоги сельскохозяйственному сезону, заново определим и, возможно, скорректируем не только задачи, но и наши с вами усилия, работу госпрограмм на следующий год. Так мы сделали в прошлом году, и это привело к результату даже в таких сложных погодных условиях», – акцентировал внимание губернатор.

Фото из открытых источников