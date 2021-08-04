Аграрии губернии собрали более 1,3 миллиона тонн зерна

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарскую область начали прибывать туристы, попавшие в ДТП в Анталье в Турции 2 августа.
Дмитрий Азаров: из 22 туристов, находившихся в попавшем в ДТП в Турции автобусе, 18 - жители Самарской области
В программу фестиваля войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов.
Фестиваль «Шостакович ХХ век» пройдет в Самаре и в Тольятти
Его обвиняют в мошенничестве.
Нотариус, оформлявший сделки с недвижимостью семьи Баталова, стал фигурантом уголовного дела
В регионах работают предложенные фракцией «Единой России» меры по снижению цен.Их разработали вместе с представителями Кабмина, партии, торговых сетей, главами регионов и фермерами.
«Борщевой набор» стал доступнее
Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
В Москве женщина оставила годовалого сына у подруги и не вернулась за ним
Во время экскурсии вы узнаете увлекательные факты о строительстве театров в Самаре.
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Объявлен оранжевый уровень опасности. 
В Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра, крупный град
Все работы «ЕЭС-Гарант» выполнит за собственные средства, оплата услуг компании будет производиться из образовавшейся экономии.
«ЕЭС-Гарант» установит 2 494 энергоэффективных светильника в Похвистнево
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.79
-0.08
EUR 86.41
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
В СОУНБ открывается выставка Владимира Смирнова «Частица Бога»
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Аграрии губернии собрали более 1,3 миллиона тонн зерна

4 августа 2021 17:49
234
Средняя урожайность – 18,4 центнера с гектара. 

По данным на 4 августа 2021 года, сельхозпредприятия региона собрали более 1375 тыс. тонн зерна, а это более 66% площадей. Средняя урожайность – 18,4 центнера с гектара. 

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня обеспеченности молоком, мясом, овощами, повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На сегодняшний день наибольший валовый сбор зерна зафиксирован в Красноармейском районе, где намолочено 96 тыс. тонн. Аграрии Ставропольского района собрали 94 тыс. тонн зерна. 

Лидерами по урожайности сейчас являются Кинельский, Волжский и Ставропольские районы. Средняя урожайность здесь на уровне 25 центнеров с гектара.

Продолжают аграрии и другие сезонные сельскохозяйственные работы. Особое внимание хозяйства уделяют заготовке кормов. На сегодняшний день сельхозорганизациями региона заготовлено 70 тыс. тонн сена и 129 тыс. тонн сенажа, в КФХ – 104 тыс. тонн и 15,6 тыс. тонн соответственно.

Из 16 тыс. гектаров ранее неиспользуемых земель, запланированных к возвращению в оборот в этом году, введено 12,9 тыс. гектаров. 

Уже в третий раз в этом сезоне проводится полив сельскохозяйственных культур. Он завершен на площади более 41,5 тыс. гектаров.   

Проведена четвертая обработка паров на площади более 313 тыс. гектаров.

 

Теги: сбор зерна сельхозпредприятия региона

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с соотечественниками из-за рубежа реализацию международных молодежных проектов.
4 августа 2021  17:31
Дмитрий Азаров встретился с участниками Международного молодежного форума российских соотечественников
242
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
4 августа 2021  14:02
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
319
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
4 августа 2021  11:39
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
388
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
3 августа 2021  16:29
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
1077
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 августа 2021  12:53
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
737
Весь список