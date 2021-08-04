Аграрии губернии собрали более 1,3 миллиона тонн зерна

234

По данным на 4 августа 2021 года, сельхозпредприятия региона собрали более 1375 тыс. тонн зерна, а это более 66% площадей. Средняя урожайность – 18,4 центнера с гектара.

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня обеспеченности молоком, мясом, овощами, повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На сегодняшний день наибольший валовый сбор зерна зафиксирован в Красноармейском районе, где намолочено 96 тыс. тонн. Аграрии Ставропольского района собрали 94 тыс. тонн зерна.

Лидерами по урожайности сейчас являются Кинельский, Волжский и Ставропольские районы. Средняя урожайность здесь на уровне 25 центнеров с гектара.

Продолжают аграрии и другие сезонные сельскохозяйственные работы. Особое внимание хозяйства уделяют заготовке кормов. На сегодняшний день сельхозорганизациями региона заготовлено 70 тыс. тонн сена и 129 тыс. тонн сенажа, в КФХ – 104 тыс. тонн и 15,6 тыс. тонн соответственно.

Из 16 тыс. гектаров ранее неиспользуемых земель, запланированных к возвращению в оборот в этом году, введено 12,9 тыс. гектаров.

Уже в третий раз в этом сезоне проводится полив сельскохозяйственных культур. Он завершен на площади более 41,5 тыс. гектаров.

Проведена четвертая обработка паров на площади более 313 тыс. гектаров.