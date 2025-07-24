«Умную одежду» СамГМУ будут использовать при обучении студентов Дальневосточной государственной академии физкультуры

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«Умную одежду» MioBody, разработанную в Центре НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, будут использовать при обучении студентов Дальневосточной государственной академии физической культуры (ДВГАФК). Недавно в академии завершилось тестирование «умной одежды». Специалисты ДВГАФК определили ее возможности, а также точность и объем собираемых данных по сравнению с аналогичными системами, имеющимися в вузе.

«Умная одежда» представляет собой компрессионный костюм со встроенными датчиками, которые регистрируют показатели активности мышц и передают их на смартфон или планшет. Благодаря этому можно оценить эффективность выполняемых упражнений и скорректировать технику.

«В частности, мы проверяли расхождения в показателях у датчиков, которые крепятся непосредственно на тело, с данными умного костюма, - рассказал преподаватель ДВГАФК Артем Ашихмин. - Оценили возможность применения комплекса для коррекции техники спортсменов в игровых и индивидуальных видах спорта. Анализ позволяет выявлять дисбаланс в работе мышц, оценивать уровень утомления, оптимизировать технику выполнения упражнений и контролировать тренировочную нагрузку. Датчик ЭМГ позволяет определить, какие мышцы работают чрезмерно, а какие недостаточно, что может приводить к нарушениям биомеханики и повышенному риску травм».

В академии отметили, что применение новых технологий может значительно повысить эффективность тренировок и снизить риск травм.

«Мы исследуем лучшие практики и технологии в области спорта, долголетия, укрепления и развития здоровья человека, – подчеркнул ректор ДВГАФК Сергей Галицын. - С нового учебного года каждый наш студент – речь идет о будущих тренерах – будет учиться наравне с другими инструментами работать и с «умной одеждой». Это современный инструмент, и наши выпускники должны уметь им пользоваться. Кроме того, мы продолжим изучать возможности комплекса для тренировок спортсменов и совершенствования самой идеи «умной одежды»».

Помимо использования «умной одежды» MioBody для обучения студентов, в ДВГАФК продолжаются испытания MioSprut - диагностического устройства, которое применяется при занятиях спортом и фитнесом, а также в процессе реабилитации. MioSprut включает в себя миограф для измерения активности мышц с ЭМГ-датчиками, акселерометром и гироскопом, приложение для смартфона или компьютера, систему обработки сигналов и их визуализации. ЭМГ-датчики измеряют силу напряжения мышц во время тренировки или в процессе реабилитации и передают информацию на смартфон.

«Решение ДВГАФК внедрить нашу "умную одежду" в обучение студентов и исследовательскую деятельность – важное подтверждение эффективности разработанной нами технологии, – говорит директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Алексей Комягин. - Внедрение MioBody и MioSprut в деятельность ДВГАФК – это воплощение идеи современного спортивного образования, где технологии становятся неотъемлемой частью подготовки кадров. Мы видим большой потенциал в решении главной технологической задачи – минимизации расхождений между показаниями традиционных нательных датчиков и данными, получаемыми от тканевых сенсоров нашего костюма. Фокус на применении в игровых видах спорта абсолютно оправдан – именно здесь детальный ЭМГ-анализ мышечного дисбаланса и утомления может дать максимальный прирост эффективности и снижение травматизма. Участие ДВГАФК в программе "Приоритете 2030" и их фокус на объединении спорта, технологий и науки – идеальная среда для апробации и развития "умной одежды" из СамГМУ как инструмента повышения эффективности и безопасности тренировок».

Закупка «умной одежды» проводилась по проекту «Тренер будущего» в рамках участия в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).