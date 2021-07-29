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Ученые Казанского федерального университета нашли вещество внеземного происхождения

29 июля 2021 23:07
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Предположительно, от разрушения метеорного тела более 270 миллионов лет назад.

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) обнаружили на Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения, предположительно, от разрушения метеорного тела более 270 миллионов лет назад, сообщает университет, передает РИА Новости.

"Образец, найденный студенткой КФУ Клавдией Петренко в Камско-Устьинском месторождении, привлек внимание ученых приоритетного направления "Эконефть" необычайно плотными микровключениями. Научная группа исследовала богатые железом микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе", - говорится в сообщении.

По словам доцента кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиля Кадырова, предварительное изучение состава показало, что основным компонентом обнаруженных микровключений является железо.

"Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис", - сказал Кадыров.

В сообщении говорится, что, основываясь на необычайной концентрации внеземных микросфер и очень близких к ним по составу микрочастиц, сконцентрированных в тонкой доломитовой прослойке исследуемого образца, ученые Казанского федерального университета предположили их происхождение от метеорной абляции – процесса разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере.

"Ученые предполагают, что метеорное тело подверглось разрушению при движении в атмосфере, произошедшем над исследуемой территорией 272,95 миллиона лет назад", - сказано в релизе.

 

Фото:   pixabay

Теги: внеземное вещество Казань ученые

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