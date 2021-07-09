В Казани состоялась презентация первого туристического поезда в Самарскую область

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8 июля в столице республики Татарстан прошла презентация первого туристического поезда из Казани в Самарскую область. Популярность и востребованность железнодорожных туристических поездов уже не требует доказательств. Уникальный проект «Яркие выходные в Приволжье», зародившийся в Самарской области в 2019 году, на старте предлагал всего 5 маршрутов – в 3 региона и две республики Приволжского федерального округа. Но уже на международной туристической выставке «Интурмаркет» в марте 2021 года проект объединял 12 регионов Российской Федерации и был высоко оценен главой Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. Новый туристический проект «Все оттенки Жигулевского» рассказывает о двух крупнейших городах нашей области – Тольятти и Самаре.

Презентация проекта состоялась в здании государственного комитета республики Татарстан по туризму под председательством руководителя комитета Сергея Иванова. В мероприятии приняли участие Артур Абдрашитов, заместитель министра - руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области, Ольга Макарьян руководитель туристической компании города Самары, представители Куйбышевского и Горьковского филиала АО «ФПК» Попов Александр и Инна Гаврилова.

«Развитие внутреннего и локального туризма в Самарской области – задача, поставленная областным правительством и лично Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Наша область обладает всеми необходимыми слагаемыми для развития туристического направления: природные богатства, культурно-историческое наследие, памятники архитектуры, соседство различных народностей с их уникальными самобытными традициями, туристическая инфраструктура. Большая ошибка – не использовать эти ресурсы в полную силу. Видя заинтересованность людей в железнодорожных туристических проектах, мы решили, что подобный маршрут в Самару и Тольятти обязательно должен состояться», – комментирует Артур Абдрашитов.

Первый поезд отправится из Казани 30 июля и прибудет в Самару на следующей день. Однодневная туристическая программа предполагает посещение двух крупнейших городов Самарского региона – Самары и Тольятти. Всего за один день гости смогут посмотреть самые яркие объекты Самарской области. Туристы побывают на самой большой площади в Европе, прогуляются по самой протяженной и благоустроенной набережной России, попробуют знаменитые пенные напитки Жигулёвского пивоваренного завода, сделают селфи на фоне живописных пейзажей Самарской Луки, посетят неоготический замок Гарибальди и полюбуются красивейшими закатами.

Изюминкой тура станет – гастрономическая составляющая. Завтраки, обеды и ужины будут проходить в лучших ресторанах города, которые отличает не только высокая кухня и качественный сервис, но и потрясающие виды на Волгу, и Жигулевские горы. В каждом ресторане будут поданы блюда, для приготовления которых используются только местные продукты.

Прибытие второго туристического поезда из Казани запланировано на 20 августа 2021 года.