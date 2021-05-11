Я нашел ошибку
Главные новости:
Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией.
Самарцы организовали стихийный мемориал погибшим  в Казани: зажгли свечи и возложили цветы  на фонтанах ул. Осипенко
"По радиосвязи было донесено, что необходимо закрыться в классах, и это, надо сказать, во многом повлияло на ход ситуации и удалось избежать большего количества жертв".
Избежать большего числа жертв в казанской школе удалось благодаря радиооповещению с призывом закрыться в классах
Пострадали семь человек - пятеро взрослых и двое детей.
Иномарка в результате аварии вылетел на тротуар в толпу пешеходов в Екатеринбурге
Продавец магазина продала несовершеннолетнему алкоголь.
В Кинеле директор продуктового магазина за дачу взятки будет отвечать перед судом
ГУ МЧС СО призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
За пять дней на территории региона зарегистрировано 127 природных пожаров
Состоится рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в акватории рек Волга и Самара (локация Стрелки).
«Живая Волга»: 13 мая в Самаре состоится ежегодная экологическая акция
По поручению губернатора проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях допобразования.
На оперативном совещании рассмотрели оперативную обстановку на территории области
15 мая культурные учреждения Самарской области будут работать в вечернее и ночное время.
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.16
0.02
EUR 90
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
В Самаре на выставке представят яхты мировых и российских верфей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы организовали стихийный мемориал погибшим  в Казани: зажгли свечи и возложили цветы  на фонтанах ул. Осипенко

11 мая 2021 23:21
45
Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией.

Страшная трагедия, которая произошла сегодня в Казани в гимназии №175, не оставила равнодушных. Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией. Самарцы организовали стихийный мемориал погибшим  в Казани.

Вечером 11 мая десятки жителей областной  столицы зажгли свечи и возложили цветы на фонтанах улицы Осипенко.

Директор гимназии №3, участница Предварительного Голосования  «Единой России» Светлана Ильина выразила мнение многих собравшихся, отметив, что, новость о трагедии для нее была  страшным шоком, в нее не хотелось верить: «Мы все помним Беслан и  точно были уверены, что таково больше не повториться, но произошло. Отморозок проник в школу и унес жизнь школьников  и учителя. Я как человек, имеющие непосредственное отношение к  организации безопасности нахождения детей в школах, всегда буду активно продвигать программы, законотворческие инициативы, и  проводить мониторинги соблюдения мер безопасности в образовательных организациях.  Самара скорбит вместе с Казанью».

Ранее секретарь реготделения Партии «Единая Россия», глава региона  выразил глубокие соболезнования   родственникам погибших в Казани, отметив, что каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка - эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью. Дмитрий Игоревич подчеркнул: «Каждый из нас, жителей Самарской области, воспринимает случившуюся трагедию как личную невосполнимую потерю. Вместе с семьями, друзьями, одноклассниками погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах этого чудовищного злодеяния. Вечная память погибшим, пострадавшим».

11 мая бывший ученик школы № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани попал на территорию образовательного учреждения и устроил стрельбу. По данным властей Татарстана, погибли десять человек, в том числе восемь детей, 21 пострадал.

12 мая в Казани объявлено днем траура. Занятия во всех школах города будут отменены.

 

 

 

Теги: Акценты В центре внимания Казань Самара свечи цветы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"По радиосвязи было донесено, что необходимо закрыться в классах, и это, надо сказать, во многом повлияло на ход ситуации и удалось избежать большего количества жертв".
11 мая 2021, 22:24
Избежать большего числа жертв в казанской школе удалось благодаря радиооповещению с призывом закрыться в классах
"По радиосвязи было донесено, что необходимо закрыться в классах, и это, надо сказать, во многом повлияло на ход ситуации и удалось избежать большего... Общество
150
Состоится рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в акватории рек Волга и Самара (локация Стрелки).
11 мая 2021, 20:30
«Живая Волга»: 13 мая в Самаре состоится ежегодная экологическая акция
Состоится рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в акватории рек Волга и Самара (локация Стрелки). Экология
134
15 мая культурные учреждения Самарской области будут работать в вечернее и ночное время.
11 мая 2021, 20:13
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
15 мая культурные учреждения Самарской области будут работать в вечернее и ночное время. Общество
271
В центре внимания
Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией.
11 мая 2021  23:21
Самарцы организовали стихийный мемориал погибшим  в Казани: зажгли свечи и возложили цветы  на фонтанах ул. Осипенко
Общество
31
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
11 мая 2021  19:30
Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями
Политика
214
Утвержден отчет регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
11 мая 2021  19:18
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Политика
186
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
11 мая 2021  13:42
15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
267
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
11 мая 2021  13:20
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
Происшествия
269
Весь список