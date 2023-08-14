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Стенд с разработками Самарского университета заинтересовал сотни участников форума «Армия-2023»
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Стенд с разработками Самарского университета заинтересовал сотни участников форума «Армия-2023»

14 августа 2023 16:59
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На базе вуза создают беспилотники различных типов и массы.

Индивидуальное устройство по обнаружению дронов, макет малого космического аппарата радиолокационного наблюдения, турбореактивный радиоуправляемый двигатель для сверхлегких БПЛА, VR комплекс для обучения двигателестроению и многое другое.

Стенд с разработками Самарского университета уже заинтересовал сотни участников международного военно-технического форума «Армия-2023». С разработчиками изобретений на экспозиции встретился губернатор Дмитрий Азаров.

На базе вуза создают беспилотники различных типов и массы. А индивидуальное устройство по обнаружению дронов разработано одним из индустриальных партнеров вуза, причем тестирование проходит в боевых условиях. Получая обратную связь с передовой, оборудование дорабатывают.

- Частоты меняют там очень часто, - отметил Дмитрий Азаров, говоря о БПЛА, используемых украинской стороной.

- Это вечная борьба РЭБа и атакующих. Поэтому если остановишься, тебя опередят те, кто атакует. Постоянно дорабатывать надо, мы этим занимается, - заявили разработчики.

На выставке представлены и серийные дроны, оборудованные выносными комплексами управления, платами усиления сигнала, производимые индустриальным партнером вуза.

- Я их в деле видел, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, на базе 7-дюймового дрона в Самаре создали комплекты для оперативной доставки грузов, которые работают на удалении до 6 км. Одно из главных преимуществ такой беспилотной авиационной системы – ее надежность.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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